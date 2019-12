Sesso Droga e Pastorizia arriva al Salotto Mondano

La serata più ignorante dell'anno sbarca al Salotto Mondano di Castelfranco Veneto. Venerdì 27 dicembre si terrà l'evento: "Sesso, droga e pastorizia", unica tappa veneta del tour di feste ed eventi organizzato dalla celebre pagina Facebook. L'ingresso sarà totalmente gratuito. Una serata tutta ignorante a sound 2000 -Hip Hop -Trap -Edm -Depravata - House- Reggaeton- Tagadà- autoscontri e catenelle.

Il programma della serata

22.30 - 00.30: Musica tratta dal cd migliore del carovan dall’amico Dj Mimmo ormai resident alla Sagra del Baccalà di Predipaldo

00.30 - 02: i peggiori Dj di Caracasss daranno dimostrazione pubblica del loro quoziente di ignoranza atipica

02 - 04: Dj Set by Cancaro Dj , preparatevi a tutte quelle canzonette dei vari Festivalbar volume Rosso e Blu, i tormentoni delle sagre paesane, Asereje, Domani Smetto, a Porsea ga fatto i Porsei, Me compare Gaveva un Gaeto, im blue da ba di da ba da. Vocalist: Ale lo Smilzo e Rudy la Fogna. Foto by Rosario Delle Rose. Ingresso all'ingresso con ingressista. Tavoli a partire da 10 Best Brau a persona. Scrivono gli organizzatori: «No intellettuali, no bella gente, sì a Valsoia»