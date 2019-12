Shimmer & Shine da Silea al Ca’ Foncello per i bambini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sabato 7 dicembre le protagoniste del cartone animato visitano il reparto pediatrico dell’Ospedale di Treviso, domenica 8 la festa continua al Centro Commerciale. Per i bambini di oggi il genio della lampada di Aladino è ormai solo un ricordo, ampiamente surclassato da Shimmer and Shine. Le due coloratissime gemelle spopolano, infatti, tra i telespettatori di Nick Jr. e Cartoonito. Per questo, il Centro Commerciale Emisfero Sileamare ha pensato che le apprendiste geniette fossero perfette per esaudire un desiderio molto speciale: una mattinata di puro divertimento dedicata interamente ai piccoli ospiti dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Sabato 7 dicembre, Shimmer and Shine faranno visita al reparto pediatrico della struttura sanitaria tra sorrisi, sorprese e magiche avventure. Una bella iniziativa che Emisfero Silea ha voluto fortemente per rendere più allegro e spensierata la permanenza dei bambini ricoverati. Nel pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 19.30 il Meet&Greet si sposterà, poi, direttamente in Galleria per continuare la festa con i visitatori tra foto ricordo e varie animazioni. La festa con Shimmer and Shine continua, poi, domenica 8 dicembre con i laboratori creativi all’interno dell’area Magic World, che riproduce il magico mondo del cartone animato con tanto di tappeto volante.

Per essere informati sugli appuntamenti e sulle promozioni del Centro è consultabile il sito www.emisfero.eu e la pagina Facebook Emisfero Sileamare sempre aggiornata e ricca di contenuti. Emisfero Silea è una destination point per lo shopping e lo svago con unità direzionali, più di 40 negozi tra medie e grandi superfici, insegne leader, noti marchi della ristorazione internazionale e servizi per ogni esigenza. L’ipermercato vanta una vasta scelta e qualità dell’assortimento merceologico, mentre l’offerta del Centro spazia dalla moda trendy all’instant fashion per tutta la famiglia, dall’elettronica alle calzature, dai beni per la casa e per la persona alla ristorazione e ai servizi. Il Centro si trova in una posizione strategica, a pochi metri dalla rotatoria del casello autostradale Treviso Sud, con un accesso facilitato dalla congiunzione con la superstrada Treviso Mare. Silea, 2 dicembre 2019 Per informazioni: telefono: +39 422363603 email: ccemisferosilea@savills.it