Le Onde Beat chiudono la stagione di NEA meets DUMP

Ultimo martedì in musica della stagione, domani, 3 settembre dalle 18.30 a mezzanotte, per Nea meets Dump, la rassegna che ha animato l’estate in riva al Sile con eventi musicali, live e djset, riportando agli antichi fasti i mitici martedì dalla Nea con una formula rinnovata. A chiudere il ciclo di martedì musicali organizzati in collaborazione con il Dump, la band trevigiana delle Onde Beat arriverà sul palco dell’Osteria da Nea, alternandosi al djset di Mr Shoe Deejay. Una serata dal sound anni Sessanta e dai ritmi iridescenti che non mancherà di attirare un folto pubblico dalla Marca, e non solo, in attesa della festa di fine estate, l’appuntamento conclusivo che si terrà domenica 8 settembre dalle 17.00, sempre all’Osteria da Nea.

Live – Le Onde Beat – Il gruppo trevigiano che ha fatto delle sonorità tipiche del beat italiano anni Sessanta la cifra distintiva della propria produzione. Una band originale, amata ed acclamata, che ha fatto ballare tutto il Veneto. Una formazione imperdibile e dal look singolare. Vestiti rigorosamente in arancione, i componenti de Le Onde Beat sono pronti a travolgere il pubblico di Nea meets Dump con uno spettacolo dal divertimento assicurato. Ad accompagnare – Always On The Beat – il frontman e voce Andrea Zac Zarattini, saranno Federico Scarpa Bandelloni alla chitarra, Alex Manfré alla tastiera, Luca Kevin Sferrazza al basso, e il batterista Massimo Cavasin.

Djset – Mr Shoe Deejay – Un dj set dai ritmi cangianti, stando attenti al Loop - dagli ABBA agli ZZ TOP - electrobossa, acid&future jazz, lounge, calipso,rock n' roll, soul (Motown, Stax, Atlantic) east coast-west coast, easy-beat, pulp fusion, blaxploitation, polizieschi 70' B-movie, funky, disco dance, italian selection a 360°, italian beat of the 60', erotic french music, french kiss lounge, rock... praticamente tutto, anzi il meglio di tutto!