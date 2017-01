Sole Luna Off / Wide Blue Delivery

TRA Treviso Ricerca Arte, in collaborazione con Sole luna festival – Un ponte tra le culture, propone una nuova rassegna dedicata al documentario italiano, selezionati tra i numerosi video raccolti da Sole Luna per il proprio Festival annuale. Il tema è quelo del viaggio, in senso fisico, ma non solo...



WIDE BLUE DELIVERY

di Alessandro Cattaneo (80').



Film documentario italiano che racconta la storia della nave mercantile Repubblica del Brasile, che compie una rotta tra Italia, Mediterraneo e Africa occidentale. A bordo 27 persone tra italiani, filippini e romeni. Il film approfondisce l'esperienza di vita dei naviganti e riflette sui bisogni innati dell'uomo, attraverso immagini uniche ed interviste intime, in un viaggio sorprendente e coinvolgente.



Ingresso riservato ai Soci TRA*



TRA / Ca' dei Ricchi

Via Barberia 25, Treviso.

+39.0422.959990 / +39.339.6443542

segreteria@trevisoricercaarte.org

www.trevisoricercaarte.org



*Vi ricordiamo che dal 2017 per partecipare ai nostri eventi sarà necessario essere Soci TRA!

Il tesseramento annuale è di 15€ e prevede un omaggio al momento dell'iscrizione e la possibilità di usufruire di svariate convenzioni che potete consultare nella sezione del sito dedicata ai Soci!