Spettacolo contro la violenza sulle donne a Vidor

In occasione della prossima Festa della Donna, verrà proposto a Vidor lo spettacolo "Sono pronta! Ogni donna ha diritto alla propria vita", ideato e scritto da Tea Righi, cantautrice e regista, coadiuvata dal gruppo artistico che da lei prende il nome: il "Tea Righi Project". Uno spettacolo prevalentemente musicale, nel quale saranno presentati diversi brani originali scritti dalla cantautrice, dei brani cover, ed inoltre danza e prosa. Il musical si suddivide in tre atti: "Il sogno", che racconta l'innamoramento; "Il sogno infranto", in cui la violenza rompe il sogno d'amore; ed infine "La rinascita", quando la Donna, riuscirà a prendere consapevolezza della propria dignità e, con l'aiuto di altre persone, riuscirà a riprendere in mano la propria vita. La band è composta da: Tea Righi voce, Carlo Colombo al piano, Matteo Fogal alla chitarra, Giorgio Vaccari al basso, Filippo Parisotto alla batteria. Coreografa e ballerina: Ornela Gjuzja, attore e presentatore: Giovanni Giason. Il tutto coadiuvato dallo staff tecnico con Fabrizio Rosini e Alessandro Pagotto. Una grande interpretazione presentata dal "Tea Righi Project" e patrocinata dall' Assessorato alla Cultura del Comune di Vidor.