Speziando...e dintorni. Incontri di cucina mediorientale e orientale

"Speziando ...e dintorni" è un viaggio attraverso i sapori della cucina mediorientale e orientale per imparare a realizzare i piatti più gustosi secondo la ricetta tradizionale …e a rivisitarli per renderli ripetibili nella nostra cucina.

Le prossime tappe del nostro viaggio ci portano in Turchia, quindi in Libano e poi in India.



COOKING TURCO: LUNEDI’ 7 MAGGIO



COOKING LIBANESE: VENERDI’ 18 MAGGIO



COOKING INDIANO: LUNEDI’ 21 MAGGIO



IN TUTTI GLI INCONTRI VERRANNO REALIZZATI VARI ANTIPASTI IN ACCOMPAGNAMENTO AI PIATTI, SEMPRE PRESENTI NELLA CUCINA DI RIFERIMENTO. SARA’ VALORIZZATO L’USO DELLE SPEZIE, CON IL DOSAGGIO E L’ABBINAMENTO CORRETTO.



LOCATION DEGLI INCONTRI DI COOKING: B&B BARBERIA, via Barberia, 13 Treviso

GIORNI / ORARIO DEGLI INCONTRI: IL LUNEDI’ E IL VENERDI’ /ORE 19.30-22.30 circa

COSTI: il costo di ogni cooking è di 40,00 euro, comprensivo degli ingredienti e tutto il necessario. I partecipanti cucinano insieme all'insegnante e alla fine di ogni incontro si degusteranno insieme i piatti realizzati.



MODALITA’ DI ISCRIZIONE: È possibile iscriversi al singolo incontro o a tutti e tre, presso Robe Turche, via Canoniche 8 Treviso. TEL: 3914360734.