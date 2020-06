Street food festival: Vedelago riparte con musica e cibo in piazza

Tre giorni di festa, una dozzina di truck e altrettanti momenti musicali: riparte da qui la programmazione di intrattenimento promossa dall'amministrazione comunale di Vedelago, tra le prime della Regione a riproporre eventi dopo il lockdown forzato degli ultimi mesi.

Da oggi 26 giugno e domenica 28 giugno, il Comune di Vedelago organizza e promuove un weekend all’insegna del divertimento e della leggerezza nella cornice di piazza Martiri della Libertà. La manifestazione, per la quale l’assessorato alle attività produttive e agli eventi di promozione del territorio guidato da Giorgio Marin si è messa la lavoro non appena le disposizioni e le ordinanze lo hanno consentito, unirà in un unico appuntamento sia la possibilità di degustare prodotti tipici provenienti da molte regioni italiane con quella di trascorrere alcune ore di divertimento all’insegna della musica proposta da deejay, artisti e band locali. «Dopo mesi di sospensione forzata degli eventi – spiega il sindaco, Cristina Andretta – torniamo a proporre una manifestazione rivolta alla cittadinanza e non solo. E lo facciamo nel pieno rispetto delle regole, e cioè con misure che permettano il rispetto del distanziamento sociale e, laddove ciò non sia possibile, con l’obbligo di usare la mascherina. Sono previsti due accessi separati dalle due uscite così da distinguere i flussi. E’ un primo evento che, ci auguriamo, avrà il successo che merita, e che inaugura la stagione estiva di Vedelago che prevede, a luglio e agosto, la rassegna teatrale all'arena del parco Cappelletto promossa dall'assessorato alla cultura con Il Satiro Teatro». A partire dalle 18 di venerdì sera si alterneranno nel palco allestito in piazza Dj Moon e Danny Vet dj, alle 19.45 Hact’s Effect e alle 21.30 la band Toys con il suo spettacolo dedicato interamente ai Queen.

Sabato si comincia già alle 11.30 con Valter, quindi, alle 17.30 sarà la volta di Leroy DJ e alle 19.45 di Road on Flames. Segue, alle 20.30 la performance de La Compagnia e quella dei The Black Stones Group con il loro coinvolgente rock. Domenica, invece, aprirà la giornata alle 11.45 Dj Moon e Danny Vet Dj mentre nel pomeriggio alle 17.30 salirà sul palco Diego Bonato e alle 19.30 Alice Nichele per chiudere poi alle 21.30 con Rollin’ Pop. Interviene l’assessore Giorgio Marin: «Vedelago riparte da qui, da un evento di tre giorni rivolto a tutte le fasce di età, senza distinzione. A fare da cornice sarà proprio il centro di Vedelago dove nella piazza saranno ospitati i truck che proporranno specialità tipiche provenienti da molte regioni d’Italia che saranno affiancati da alcuni operatori commerciali del territorio che hanno aderito al bando promosso dall'amministrazione comunale e che, ricordo, è ancora aperto, per dare la possibilità agli esercenti vedelaghesi di partecipare con i propri prodotti agli eventi organizzati nel territorio. Oltre a questo, la tre giorni sarà caratterizzata dal susseguirsi di una serie di dj artisti e band locali che faranno conoscere la propria musica offrendo ai partecipanti un’occasione di svago dopo questi difficili mesi che c’hanno visto costretti a molte limitazioni sul piano della socialità».