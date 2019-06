Summer Camp Sogno Numero2: ecco il trailer

Mercoledì 26 giugno, dalle 16 alle 19 a Treviso, presso la sede di Sogno Numero2 Borgo Mestre 107, abbiamo organizzato un evento speciale con la visione del TRAILER del SUMMER CAMP 2019 con aperitivo per i più grandi e pop corn e bibite per i più piccoli! Si tratta del video realizzato in Trentino Alto Adige sui luoghi che ospiteranno il SUMMER CAMP 2019. La struttura VEZZENA CAMP è un vero e proprio gioiello e si trova in una posizione privilegiata, situata a 1400 mt di altezza, in un contesto naturale e culturale molto ricco.

Un’occasione per conoscere la proposta estate “in esterno” di Sogno Numero2 dedicata a bambine/i e adolescenti da 9 a 16 anni.

Per informazioni 336 656997 - info@sogno2.it