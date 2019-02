"Tasting vintage 2018 - Gli spumanti": evento in Cantina Pizzolato

Una cantina totalmente biologica per scelta dal 1991, che conclude il suo 2018 con un 10% in più di vendite e con un export estero del 90%, pronta a mettersi sempre in gioco e a rispondere alle svariate domande di mercato. Quest’anno una novità di tendenza fa entrare nella gamma dei vini biologici della cantina, quattro nuovi prodotti con un packaging completamente rivisitato: uno Spumante di Pinot grigio DOC delle Venezie extra brut, uno Spumante Prosecco DOC “ICE” Demi Sec, un Moscato Dolce e uno Spumante Rosè extra dry, con sleeve colorate e completamente rimovibili permettendo un riciclo dei materiali del 100%.



Il 2019 vuole essere un anno di manifestazioni legate anche alla cultura del vino con un calendario eventi molto ricco. Il 7 febbraio la cantina organizza “TASTING VINTAGE 2018 – GLI SPUMANTI”, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, un aperitivo per degustare tutti gli spumanti biologici della cantina, risultato della vendemmia 2018 tra cui anche le nuove sleeve. Lo staff sarà a disposizione per confrontarsi con tutti gli ospiti e illustrare le peculiarità dei vini, le criticità e i punti di forza dell’annata. Molte le novità dell’anno: dalle nuove Sleeve trendy ideali per tutti i tipi di aperitivi, dalla linea “Collezione di famiglia” dove lo spumante di Chardonnay “Frederik” e di Prosecco “Stefany” si vestono di una nuova bottiglia e di un restyling dell’etichetta alle novità per i vini Heroes, con packaging accattivante, che fanno entrare nella linea anche un rosato fermo. In degustazione, anche lo Spumante Prosecco senza solfiti aggiunti. Le degustazioni saranno accompagnate da un trittico di pesce fresco preparato da G&G Gastronomia.



“Ogni anno ci insegna qualcosa, non esiste un libretto delle istruzioni da seguire per ottenere un buon raccolto. Lavorare con il metodo biologico ti insegna a riconoscere nella vita ogni segnale e a prevenire. Quest’anno un’attenta gestione della chioma e un’accurata irrigazione a goccia hanno permesso di ottenere piante sane e vigorose e non vediamo l’ora di poterne far assaggiare i frutti” - afferma Settimo Pizzolato, titolare della cantina bio.



Lo staff della cantina attende tutti coloro che vorranno scoprire la nuova annata e confrontarsi sul mondo del vino. L’appuntamento è per giovedì 15 febbraio dalle ore 18.00 ma nel corso dell’anno sarà sempre possibile effettuare degustazioni guidate e bio tour della cantina per visitare l’intera filiera produttiva dell’azienda. Il prossimo appuntamento sarà per giovesì 18 febbraio in cui in degustazione ci saranno tutti i vini bianchi e rossi dell’annata 2018.



APERITIVO IN CANTINA CON INGRESSO dalle ore 18.00: 10,00 € che comprende degustazioni free di tutti gli Spumanti e trittico di tartare.

Per prenotazioni: 0422928166 / welcome@lacantinapizzolato.com

Programma evento e info su www.lacantinapizzolato.com