Tasty Vibes @ Live & grill - I giovedì della grigliata e musica live!

🎵Giovedì Live & Grill🎵

Giovedì prossimo 15 Novembre al Bosketto un'altra serata live da non perdere con i Tasty Vibes e le loro gustosissime vibrazioni!😊



E come ogni Giovedì per cena potrete ordinare, oltre al normale menù, la nostra GRIGLIATA MISTA + polenta + acqua + vino della casa a 👉15 Euro.



TASTY VIBES

La band nasce a seguito dell'esperienza dei tre musicisti nell'orchestra ritmico-sinfonica di "Sanremo Young", programma televisivo Rai1 condotto da Antonella Clerici dal Teatro Ariston a Febbraio 2018. Il trio propone una scelta di brani selezionati tra i maggiori successi discografici internazionali a partire dagli anni '80 ad oggi, il tutto rielaborato in chiave Acoustic-Pop ed accompagnato da un originale set di percussioni.



Consigliata la prenotazione ☎ 0422 582180.



Vi ricordiamo che il parcheggio interno è gratuito e che abbiamo una nuova convenzione con il ParkDalNegro per cui i nostri ospiti con 2 euro potranno parcheggiare per 4 ore dalle 20.00 alle 24.00.