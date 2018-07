Teatro e musica a Ca' Piadera

In occasione del centenario della Grande Guerra, Ca' Piadera eccezionalmente ospita l'acclamato spettacolo della rassegna MilanoOFF 2017: Conflitto nel Cuore. La musica dal vivo di una chitarra, intrecciata alla narrazione orale, accompagna lo spettatore tra i ricordi di un reduce del Grande Conflitto Mondiale e i conflitti interiore di un giovane ragazzo che, come tutti, deve trovare la propria strada per crescere. Le personali mancanze che i personaggi sentono colmate nel confronto con l'altro, offrono loro una nuova speranza, l'accesso a nuovi mondi laddove la vita sembra non aver più nessuna possibilità. Il Grande Conflitto Mondiale e le esperienze dell'anziano reduce diventano lo specchio in cui il giovane protagonista della storia potrà vedere i propri conflitti sotto una luce nuove e trovare la forza per affrontarli.



Voce: CLAUDIO TOMAELLO

Chitarra: STEFANO BONATO

Regia: Daniela Mattiuzzi.

Consulenza storica: Colonnello Lorenzo Cadeddu.



Info e prenotazioni: 0438 586768

Prenotazione altamente consigliata

Prima consumazione obbligatoria 10 Euro.

Oppure CENA DISPONIBILE ALLA CARTA.

Inizio spettacolo ore 21:00



Email: capiaderaeventi@gmail.com



Spettacolo realizzato con la collaborazione di MTmusic

