Teatro dell'Accademia di Conegliano

FRANCESCO PANNOFINO ed EMANUELA ROSSI

in "BUKUROSH, MIO NIPOTE"

di Gianni Clementi



con Andrea Lolli, Silvia Brogi, Maurizio Pepe,

Filippo Lagana' ed Elisabetta Clementi

Regia di Claudio Boccacin



Dopo lo straordinario successo de "I Suoceri Albanesi" con una tournèe di 200 repliche in tutta Italia, Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi, tornano a raccontarsi in Bukurosh, mio nipote.



Lucio, consigliere comunale progressista; Ginevra, chef in carriera di cucina molecolare e la loro figlia 17enne Camilla; Corrado, Colonnello gay in pensione; Benedetta, titolare dell’erboristeria sotto casa; Igli, albanese, titolare di una piccola Ditta edile e Lushan, il suo giovane fratello, sono nuovamente gli “eroi” della nuova commedia di Gianni Clementi, autonoma, ma anche sequel ideale.



