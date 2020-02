Maratona di New York: Fiona May va in scena al teatro Binotto

Fiona May e Luisa Cattaneo sono le protagoniste dell’ottavo spettacolo della sesta edizione Progetto “Echi. Percorsi teatrali di rete” che coinvolge quattro Comuni dell’area montebellunese (Crocetta del Montello, Montebelluna, Trevignano e Volpago del Montello) e si sviluppa attraverso 12 appuntamenti tra il 2019 ed il 2020.

E’ atteso per sabato 22 febbraio alle 21 al Teatro Binotto di Biadene di Montebelluna dello spettacolo “Maratona di New York”, un riadattamento al femminile di uno dei testi contemporanei più rappresentati al mondo che vedrà sul palco Fiona May, ex campionessa mondiale di salto in lungo al suo esordio teatrale, e Luisa Cattaneo, che ha lavorato con Ottavia Piccolo, Gigi Proietti e Franca Valeri. Da una parte c'è la leader, nella corsa così come nella vita, donna determinata e invincibile; dall'altra la sua amica, più insicura, impaurita, legata ad un passato dal quale non riesce a separarsi. Una corsa dell'esistenza che, tra ostacoli, fatica, sudore, ricordi, memoria, tempo e spazio sospesi, celebra sentimenti autentici e suggella la storia di un'amicizia sincera e fraterna. “Maratona di New York” è anche una sfida fisica (oltre che verbale) per gli attori, impegnati a correre per l’intera durata della pièce. Un’affannata corsa fisica ed emotiva nei meandri delle loro esistenze. Un percorso immaginario che, tra ostacoli, fatica, sudore, ricordi, memoria, tempo e spazio sospesi, celebra sentimenti autentici e suggella la storia di un’amicizia sincera e fraterna. Fiona May e Luisa Cattaneo sviluppano una vera e propria rincorsa che cresce insieme all’aumentare dei battiti del loro cuore, accompagnandoci lungo il percorso narrativo col battere delle loro suole.

Intero: 10 euro

Ridotto: 8 euro (iscritti rete Biblioteche Trevigiane, giovani fino a 19 anni e studenti universitari fino a 25 anni). I biglietti sono acquistabili il giorno stesso dell'evento presso il botteghino del Teatro, a partire dalle 19.30.