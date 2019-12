Altivole, Natale a ritmo di hip hop nel fine settimana

Un divertente spettacolo sul Natale, in cui la narrazione si unisce alla danza. Va in scena sabato 21 dicembre alle 17.30 all’auditorium comunale P.M. Ferraro (via Roma 21/1)“Natale a suon di hip hop”, a cura della compagnia teatrale Mattioli.

La pièce, con la regia di Monica Mattioli, si sviluppa attraverso tre racconti sul tema del Natale, narrati dalla voce di Monica Mattioli e danzati da Massimo Prandelli, mimo e ballerino, sulle note della musica natalizia rielaborate in chiave hip hop. Rodolfo, il protagonista del “Complotto dei Babbi Natale”, di Ute Krause, vuole scoprire con un viaggio avventuroso se Babbo Natale esista davvero, mentre in “Goumba” di Elisabetta Jankovic un bambino africano chiede un regalo un po’ insolito e speciale. Nel “Pacchetto Rosso”, di Linda Wolfsgruber e Gino Alberti, c’è la storia di un regalo che, di giro in giro, arriverà nelle mani dei bimbi in sala. Lo spettacolo, adatto ad un pubblico di tutte le età che vuole ridere ed emozionarsi, è organizzato dal Comune di Altivole. L’ingresso è libero. Per info contattare la biblioteca comunale: tel. 0423918380 o biblioteca@comune.altivole.tv.it

L’attrice, regista e autrice Monica Mattioli dal 2000 ha iniziato un’importante ricerca sull'immaginario infantile creando spettacoli su tematiche sociali per bambini anche molto piccoli attraverso un teatro carico di immagini evocative, poesia, ironia e comicità. Gli spettacoli della compagnia nascono sempre da un’attenta ricerca che Monica Mattioli compie con i bambini nelle scuole attraverso laboratori teatrali avvalendosi di preziose collaborazioni con pedagogisti, insegnanti, educatori.