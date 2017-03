The Sponges Project live at Jackie's Pub

TREVISO "Ladies and Rockers si torna nel celeberrimo Jackie's pub per un live che non potete perdere. Ancora una volta proveremo a creare turbolenza agli aerei in partenza dall'aeroporto, quindi venite ad aiutarci in questa grande scommessa che portiamo avanti da anni." Con queste parole la band The Sponges Project ha deciso di invitare i suoi fan alla sua nuova esibizione trevigiana, in programma sabato sera al Jackie's Pub di Treviso. Un live di oltre due ore ricco di energia e carica rock grazie a un ampio repertorio in grado di soddisfare i molti appassionati di musica live. Un evento ideale per passare una serata in compagnia di musica, birra e amici.