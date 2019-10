Ti svelo il segreto di un evento perfetto

ORGANIZZATORI DI EVENTI? SÌ, MA COME?

Se anche tu vuoi diventare un “Organizzatore di Eventi” allora questa serata di presentazione fa per te.

Oggi il mondo degli eventi è molto affascinante e la figura di “Event Manager” ancora di più. Gli eventi sono strumenti molto importanti per il marketing, la promozione e l’intrattenimento.

Non esiste però una formazione pratica che possa preparare concretamente chi vuole svolgere questa professione.

Ecco perchè ho deciso di condividere la mia esperienza con i giovani che vogliono approcciarsi al mondo degli eventi.

Mi presento, sono Elisa Carrer e da dieci anni organizzo eventi e mi occupo di comunicazione. Ho frequentato l’università Ca’ Foscari di Venezia, laurea in Tecniche Artistiche dello Spettacolo. Al termine degli studi mi sono letteralmente buttata nel vuoto e ho iniziato la mia attività.

In questi anni ho raccolto numerose esperienze che mi hanno portato oggi a collaborare con artisti da tutto il mondo, a viaggiare, ad organizzare festival con nomi importanti del panorama teatrale e musicale italiano, a presentare eventi di fronte a migliaia di persone e a realizzare progetti che abbracciano diversi temi e coinvolgono tante professionalità diverse.

Ecco cosa scoprirai durante la serata di presentazione del “Corso Organizzazione Eventi”, che terrò presso il Ground Control Coworking martedì 29 ottobre alle ore 20:30. Ti racconterò la mia storia, ti svelerò i segreti di un evento perfetto e condividerò con te gli errori più comuni da non fare in organizzazione eventi!



Ingresso libero e gratuito, iscrizione richiesta tramite questo link,

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-organizzazione-eventi-serata-introduttiva-77092199845?aff=ebdssbdestsearch

posti ad esaurimento.

Info: hello@groundcontrolcoworking.com / info@elisacarrer.com

http://www.elisacarrerwp.netsons.org/…/organizzatori-di-ev…/