Popone e il Granello di polvere: una riflessione su tolleranza e tutela delle minoranze

Domenica 26 gennaio al Teatro Sant’Anna

Per la prima volta a Treviso: “POPONE E IL GRANELLO DI POLVERE”,

portato in scena dalla compagnia goriziana Artisti Associati



TREVISO – “Popone e il granello di polvere” è lo spettacolo che andrà in scena domenica 26 gennaio alle 16.30 al Teatro Sant’Anna nell’ambito della rassegna di spettacoli per bambini e famiglie “Una fetta di teatro”.



A dieci anni dal suo debutto, ArtistiAssociati riallestisce la fiaba dell’elefante più amato dai bambini: il grosso e sensibile Popone.

Liberamente tratto dalla fiaba di Theodor Seuss Geisel, Popone e il granello di polvere è una storia che con un linguaggio nuovo e contemporaneo conquista le nuove generazioni, fornendo un pretesto per una riflessione su temi importanti come la tolleranza, la tutela delle minoranze, il rispetto e la perseveranza.

Lo spettacolo narra di un grande e grosso elefante di nome Popone che, mentre ciondola spensierato nella giungla, incontra un popolo talmente piccolo da abitare su di un granello di polvere.

I nuovi piccoli amici hanno bisogno dell’aiuto del tenero elefante; sono alla ricerca di un posto sicuro dove vivere, senza la continua paura di essere schiacciati. Popone li aiuterà pur incontrando mille difficoltà, prima su tutte la resistenza degli amici di sempre, che non riuscendo a vedere nulla sul minuscolo granello, lo credono pazzo e decidono di rubarglielo per dispetto. Popone rimasto solo è scoraggiato ma i suoi piccoli amici lo sosterranno e insieme riusciranno a sconfiggere l’intolleranza e l’indifferenza che li circonda. La giungla diventerà un posto sicuro in cui si potrà vivere tutti insieme nel rispetto delle diversità.



Domenica 2 febbraio la rassegna continua con “Fiabe Africane” di Teatro delle Quisquilie.



*** PREVENDITA: Per chi lo desidera, è possibile acquistare i biglietti in prevendita dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30 e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e successivamente dalle 15.00 a inizio spettacolo



*** COSTI E ORARIO BIGLIETTERIA: Ingresso euro 5,50 – tessera valida per 5 entrate a 25 euro o 10 entrate 45 euro (le entrate si possono usare anche nello stesso giorno, sia per gli spettacoli che per le proiezioni in programma). I bambini sotto i 3 anni entrano gratis.



*** FORMULA PER LE FAMIGLIE “PARCO+TEATRO”: Ogni domenica pomeriggio a soli 11 euro è possibile visitare uno dei percorsi del Parco degli Alberi Parlanti e successivamente assistere allo spettacolo in programma. Per prenotazioni: 0422.694046.



Info: 0422.421142 teatro@alcuni.it | www.teatrosantanna.it.



L’attività del Teatro Sant’Anna, gestito da Gli Alcuni, è realizzata con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione del Veneto.