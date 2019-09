Treviso Antiquaria, al via l'ultimo weekend a Ca' dei Carraresi

Venerdì pomeriggio e per tutto il weekend (sabato e domenica con orario continuato 10-20) sarà possibile visitare l’esposizione che, grazie a prestigiosi espositori nazionali, coinvolge il visitatore in un percorso d’arte condito da lussuosi oggetti, prestigiosi mobili, note opere d’arte dei secoli passati.

La XXIII edizione si è dimostrata sin da subito un grande successo: l’inaugurazione ha visto la presenza delle autorità del Comune di Treviso tra cui il Prefetto Maria Teresa Laganà, il Sindaco Mario Conte, l’Assessore alla cultura Lavinia Colonna Preti, l’Assessore Alessandro Manera e il Presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Iannicelli oltre a molti ospiti accorsi per vedere in anteprima quella che, quest’anno, si configura come una delle più prestigiose edizioni della storia di Treviso Antiquaria, evento promosso dall’Associazione Trevigiana Antiquari e dal suo Presidente: Francesco Li Volsi. «Sono davvero felice dell’andamento dell’esposizione di questi giorni - sottolinea il presidente dell’associazione Francesco Li Volsi - l’esposizione si contraddistingue per essere una mostra mercato di alto livello e non sono mancati gli acquisti di opere importanti. Siamo felici di notare che Treviso Antiquaria sta riscuotendo molto successo anche nel giovane publico e, oltre ad essere occasione per acquistare, diventa - anche grazie anche alla collaborazione con i Musei Civici - un momento didattico e culturale».