Capodanno cinese, a Treviso in primo piano il mercato cinese

Sono centinaia di migliaia i turisti cinesi che ogni anno scelgono di visitare Venezia e il Veneto. Un rapporto, quello tra la Cina e la Serenissima, che dura da secoli e viene ora approfondito nel corso di un incontro che si terrà il 15 febbraio (dalle 9.30 alle 13.30) nell’Aula Magna del Campus dell’Università Ca’ Foscari a Treviso . Il convegno, dal titolo «Il mercato cinese: asset strategico per il turismo e il sistema economico», è organizzato da Ciset in collaborazione con il Centro SELISI dell’Università Ca’ Foscari, VCNY e Ca’ Foscari Alumni e si inserisce nell’ambito del Progetto VCNY, acronimo che sta per Veneto Chinese New Year. Ideato e promosso da Nicola Farronato, ceo di B-sm@rk società specializzata in progetti di ricerca sul turismo cinese in Italia e Irlanda, il progetto si pone come aggregatore dei tanti eventi che hanno luogo in Veneto per festeggiare il capodanno cinese. Il Veneto rappresenta la prima regione in Italia per numero di arrivi turistici dalla Cina e la seconda per numero di presenze, dopo il Lazio. Con 741,8 mila arrivi e 977,1 mila presenze registrate nel 2017 (ultimi dati disponibili), il Veneto vanta una quota rispettivamente del 24% e 19% dell’intero movimento turistico dalla Cina rilevato in Italia. Numeri importanti che fanno il paio con l’interesse culturale dimostrato dal turista cinese, che predilige le destinazioni culturali come Venezia e Verona, e i rapporti economici instaurati tra Veneto, in particolare con Treviso.



Il convegno intende approfondire tutti questi ambiti, con focus specifici affidati a esperti dei vari settori.



Programma



9:30 –9:50 – Saluti istituzionali



Giancarlo Corò - Direttore Centro SELISI, Università Ca' Foscari Venezia

Federico Caner - Assessore al Turismo, Commercio Estero e Fondi UE, Regione del Veneto

Lavinia Colonna Preti - Assessore ai Beni culturali e al Turismo, Comune di Treviso

Mario Pozza - Presidente Camera i Commercio di Treviso e Belluno e della Cabina di Regia della OGD Città d'arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano

Gianni Garatti - Presidente Fondazione Marca Treviso

Mara Manente, Direttore, Ciset – Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica



9:50 – 10:00 - Introduzione al progetto VCNY



Nicola Farronato - B-sm@rk Ltd



10:00 – 11:00 – Sessione 1 – Il cliente cinese: i punti chiave per conoscerlo



Principali dinamiche del mercato turistico cinese

Damiano De Marchi, Ricercatore, Ciset – Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica

Centralità delle competenze culturali e linguistiche

Wang Hui,Collaboratore ed Esperto linguistico, Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea, Università Ca' Foscari Venezia

Innovazione e ICT: come cambia il consumatore cinese

Elisa Barbieri, Professore Associato Dipartimento di Economia,Università Ca' Foscari Venezia



11.00 – 12.00 - Sessione 2 – Veneto e Cina: una sfida tra tradizione e innovazione



La filiera turistica tra tradizione e innovazione

Francois Droulers, Presidente Sezione Turismo, Confindustria Venezia

I fattori di competitività per il sistema alberghiero: il ruolo delle OTA

Giovanni Cher, Presidente, Federalberghi Treviso

WeChat e l’ecosistema digitale cinese per ingaggiare e attrarre i turisti cinesi in Veneto

Nicola Canzian, Managing Partner, Digital Retex



12.00-13.00 Panel: Partnership e reti per la competitività



Introduce il panel: Claudia Vernotti, Director ChinaEU Bruxelles

One Road one Belt

Federico Grandesso, corrispondente Italia per Xinhua

Turismo, Cultura e Business: le opportunità del Capodanno Cinese

Caterina Ying, Presidente Associazione Italiana del turismo cinese

Sistemi di pagamento dei Millennials cinesi

Davide Giraldo, SilkPay

La Cina e la Rete Mondiale Unesco dei Musei dell'Acqua

Eriberto Eulisse, Coordinatore della Rete Mondiale Unesco dei Musei dell'Acqua







VCNY ha il patrocinio della Regione del Veneto

