Cena mediorientale a "Casa la buona stella"

Lunedì 22 luglio 2019 A Casa la Buona Stella:

"Cena Mediorientale" con le luci di “Robe Turche” e "Lumakalé" in concerto.



Robe Turche, ospite del Ristorante "Casa La Buona Stella" di Montebelluna, illuminerà questa fantastica location con le luci dal Marocco e dalla Turchia per realizzare insieme una serata dal sapore mediorientale.

Saranno proposte specialità tipiche della cucina mediorientale, scelte con cura e passione dallo chef Marco Boscarato.

Ipnotiche atmosfere saranno create dai canti e dalla musica dei Lumakalè, che accompagneranno la serata con brani di rumba gitana, flamenco e musica dal mondo.



IL MENU DELLA SERATA A "CASA LA BUONA STELLA"

- Aperitivo con succo d’uva e di lampone

- Insalata greca Hummus di ceci e curcuma

- Dolmades con menta, mandorle e riso

- Tzaziki alle erbette rosse con pane pita Focaccia farcita



- Pomodori bio di Cengara ripieno con riso, basilico e finocchietto

- Imam Baiyldi (melanzana ripiena alla turca)

- Bieta stufata con sumak e uva sultanina



- Semifreddo di yogurt al miele e menta



Pane fatto da noi con lievito madre, vini di Ida Agnoletti, Thé o caffè alla turca



Il tutto per euro 28,00 a persona



---

INFO E PRENOTAZIONI:

Casa la Buona Stella Via Brigata Campania 47 (31044) Montebelluna TV www.casalabuonastella.it – tel 0423 600270