Corso di cucina giapponese con Yuri Kagawa

Ha inizio un nuovo ciclo di cucina giapponese con la nostra amata cuoca di Tokyo, Yuri Kagawa. Oltre ai mondi già indagati del Gyoza e dell’Arte del Sushi, questa stagione autunnale ci porterà tante nuove ricette da imparare: Agedashi Tofu, Yaki Udon, Yakitori, Tan Tan Men, Tendon. Un corso in cinque appuntamenti con una maestra impegnata da anni nella diffusione sul territorio italiano della vera cucina nipponica: quella autentica e quotidiana dei giapponesi, lontana dalla cosiddetta fusion, che utilizza ingredienti classici ma allo stesso tempo facili da reperire nelle nostre zone. Un modo per avvicinarci alla bellezza, alla diversità, ai sapori, ai colori e alle geometrie di questa affascinante cultura.



Ecco i temi che verranno sviluppati durante il corso:



L’ARTE DEL SUSHI giovedì 24 Ottobre 2019



Una lezione di cucina interamente dedicata al mondo del Sushi (寿司). Con Yuri Kagawa, impareremo a preparare Futomaki, Hosomaki, Uramaki, Sashimi e le deliziose palline di Nighiri. Capiremo che tipo di riso utilizzare, come cuocerlo e trattarlo nel modo corretto, quali salse abbinare, come lavorare il pesce per il Sushi e tagliarlo finemente per il Sashimi. Nell’Arte del Sushi la varietà del piatto nasce dalla scelta di ripieni e guarnizioni, di condimenti e nel modo in cui vengono combinati. Ci sorprenderemo a scoprire come, a parità di ingredienti, il loro diverso assemblamento può dare vita a effetti di gusto totalmente diversi.



YAKITORI E TENDON giovedì 31 Ottobre 2019



Gli Yakitori (焼き鳥), letteralmente uccelli alla griglia, sono i gustosi spiedini di pollo cotti sulla piastra, popolarissimi nell’intero Giappone. In tutto il paese si trovano infatti veri e propri ristoranti specializzati unicamente in questa pietanza, dove è possibile degustarne una grande varietà. In questa lezione, con la guida della nostra cuoca Yuri, capiremo come preparare ad hoc gli Yakitori insieme al classico Tendon (天丼), il succulento piatto composto da una scodella di riso bianco su cui viene adagiato un croccante Tempura e le verdure in salsa agrodolce.



AGEDASHI TOFU E YAKI UDON giovedì 14 Novembre 2019



L’Agedashi Tofu (揚げ出し豆腐), anche detto Age Tofu, è un antico e molto conosciuto antipasto japan. Si tratta sostanzialmente di tofu fritto abbinato alla tipica salsa densa e dolciastra, servito nel brodo caldo e coperto con erba cipollina, daikon grattugiato o katsuobushi. Vista la totale assenza di ingredienti di origine animale, questa ricetta è ottima anche per vegani e vegetariani. Un altro must della cucina del Sol Levante sono gli Yaki Udon (焼きうどん): le tagliatelle di farina di grano tenero cotte alla piastra. Un piatto sfizioso ed economico di noodles saltati con verdure, salsa di soia, aromi vari, pesce o carne. In questa occasione prepareremo una ricetta di Yaki Udon ai frutti di mare.



GYOZA giovedì 28 Novembre 2019



Una serata interamente dedicata ai deliziosi ravioli di carne, che in Giappone prendono il nome di Gyoza (餃子)! Capiremo come preparare l’impasto di farina, due varianti di ripieni (carne e veg), l’insalata di cavolo cappuccio in agrodolce, il riso e due tipologie di salse in abbinamento. Realizzando con la pressione delle dita un ricamo per chiudere i vostri fagottini, pregusteremo la sensazione di mordere la crosticina croccante dei Gyoza e sprofondare nella morbidezza del ripieno.



TAN TAN MEN giovedì 12 Dicembre 2019



Il Tan Tan Men (担担麺) è una rivisitazione del Dan Dan cinese, noodles in brodo con verdure e pancetta. La versione giapponese è molto simile al Ramen e decisamente più leggera di quella cinese, essendo meno unta. Giovedì 12 dicembre apprenderemo con Yuri come preparare al meglio questa gustosa zuppa agropiccante di tagliolini con le verdure e il ragù di suino al miso utilizzato come topping. Capiremo infine come creare la salsa piccante Rayu e l’insalata di pollo in agrodolce che accompagnerà la nostra ricetta. Il Tan Tan Men è un piatto unico saporito e ben bilanciato dal punto di vista nutrizionale, perfetto per i climi invernali!

QUANDO: inizio corso giovedì 24 ottobre 2019, seguono giovedì 31 ottobre, 14 novembre, 28 novembre, 12 dicembre (sempre di giovedì)



ORARIO: dalle 20.00 alle 22.30 / 23



DOVE: in OFFICINA, lo spazio ad alto tasso creativo in Via Fontane 87 / A, Villorba (Treviso). Siamo all’interno del Centro Fontane, a fianco al Galloway e al Teatro del Pane, a pochi passi da Viale della Repubblica.



COSTO: pubblicato sul sito di COOKiamo

www.cookiamo.com



INFO E ISCRIZIONI: Cookiamo – HAT Studio: la prenotazione è obbligatoria, le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti (min 12 – max 20 persone). 347.9780123 cookiamo.scrivimi@gmail.com

