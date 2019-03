Corso di cucina Thai e cinese a Treviso

Il viaggio "Speziando e...dintorni" si fa sempre più intrigante e ci spinge verso i sapori della cucina THAI e CINESE per imparare a realizzare i piatti più gustosi secondo la ricetta tradizionale …e a rivisitarli per renderli ripetibili nelle nostre case.



L'incontro prevede la realizzazione di piatti da parte dei corsisti sotto la supervisione dell’insegnante e la degustazione insieme.



LOCATION DEGLI INCONTRI: B&B BARBERIA, via Barberia, 13 Treviso

ORARIO DEGLI INCONTRI: 19.30-22.30 circa

COSTI: 40,00 euro, comprensivo degli ingredienti e tutto il necessario. Alla fine dell'incontro i partecipanti degusteranno i piatti realizzati.

N. PARTECIPANTI: Ogni incontro sarà attivato con un minimo di 6 partecipanti e un massimo di 8.



INFO E ISCRIZIONI: Per avere info e dettagli sulle Serate di Cooking contattare

ROBE TURCHE Via Canoniche, 8 – Treviso - TV

t. 3914360734 robeturche@gmail.com



ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE VENERDI' 22 MARZO 2019