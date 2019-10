Due chiacchiere con Carlo Vanoni a Treviso

Carlo Vanoni, il critico d’arte che ha avuto il coraggio di spiegare l’Arte alla fermata del tram presenta il suo libro, “a piedi nudi nell’arte” anche a Treviso. Una bellissima occasione per parlare d’Arte a Treviso il 18 ottobre 2019. Aperto ad ogni dialogo, confronto e discussione, Carlo Vanoni merita di essere conosciuto. Ti porterà alla visione diversa di Banksy, delle sue opere e alla visione dell’Arte contemporanea esplorando non solo Opere ma ciò che vivi e vedi tutti i giorni.



Noi di IoArte Associazione Culturale, presenti in Italia da 18 anni con 5800 artisti espositori, abbiamo il piacere di ospitarlo a Treviso, dove prima di presentare il suo libro presso la Feltrinelli di via A. Canova 2 a Treviso, affiancherà un gruppo di iscritti dell’Associazione Culturale IoArte per visitare la mostra "When you dance you make me happy", presso la Galleria delle Prigioni, con opere scelte dalla Luciano Benetton Collection.



Parlare d’Arte, in un tessuto sociale Veneto, dove produzione e lavoro sono riconosciuti come valori primari e dove anche artisti come Banksy hanno creato opere e usato una comunicazione innovativa, con il grande merito di attirare l'attenzione di un vasto pubblico, sarà sicuramente interessante e stimolante.



Ecco perché abbiamo voluto Carlo Vanoni a Treviso. Per confrontarci con un Critico d’Arte e un esperto che ci possa far capire com’è l’Arte oggi, com’è lo stato dell’Arte nel Veneto ma anche com’è la nostra percezione dell’Arte.



Vieni a conoscere e dialogare con Carlo Vanoni, ma anche a scoprire il suo libro che sta avendo un successo da nord a sud dell’Italia.



Venerdì 18 ottobre, alle ore 18.30 a Treviso, presso la libreria la Feltrinelli di via Canova 2.



Ingresso libero