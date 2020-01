Lezioni di dama italiana per ragazzi

Tutti i bambini e ragazzi che vogliono imparare hanno la possibilità di migliorare divertendosi, giocando a Dama italiana in compagnia, presso l’oratorio NOI di Biancade (fianco chiesa) via Paris Bordone 3. 2 LEZIONI il 26/01/2020 e il 09/02/2020

Saranno seguiti da istruttori FID (Federazione Italiana Dama) e sarà messo a disposizione il materiale didattico.

Tutte le lezioni saranno gratuite! non vi è l’obbligo alla partecipazione di tutte le lezioni, per ulteriori informazioni telefonare al presidente del “Damasport Roncade” Renato Cervellin 3485545948 cell. o al delegato provinciale FID cell. 3315815954