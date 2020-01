Riprende a Treviso alla Loggia dei Cavalieri "libri in Loggia"

Con il nuovo anno, riprende a Treviso, presso la Loggia dei Cavalieri LIBRI in LOGGIA mostra/mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta che, sempre organizzata e sostenuta dall'Associazione Culturale "Piccola Atene", anche in questa occasione il terzo sabato del mese, e cioè sabato 18 gennaio, manifestazione ormai giunta alla XXXI edizione.

Dopo l’episodio natalizio, nel quale è stata la loggia del Palazzo dei Trecento ad accogliere gli espositori e i visitatori, la Loggia dei Cavalieri riaprirà le sue confortevoli braccia nella volontà di tornare a proporre interessanti, rare e succulente novità librarie, frutto delle ricerche di affermati librai antiquari e bouquiniste (che, detto per inciso è un termine di derivazione nederlandese, boek=libro, che significa “rivenditore di libri usati) i quali, invece di festeggiare come i comuni mortali, hanno passato le festività a frugare in soffitte e biblioteche dismesse per trovare il meglio da offrire alla propria clientela di “affamati” lettori, bibliofili e collezionisti. Vi attendiamo numerosi e “affamati”.