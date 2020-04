Giornata della terra 2020: i mini Cuccioli e l’impronta ecologica

In occasione della Giornata della Terra 2020 anche i Mini Cuccioli hanno voluto produrre un contenuto che spiegasse ai bambini come aiutare il nostro Pianeta con dei piccoli gesti quotidiani. Guarda il video con le tre brevi storie:



1. Un servizio al telegiornale informa che l’impronta ecologica è in aumento e il nostro pianeta si sta consumando. I Mini Cuccioli decidono di fare qualcosa! I sei simpatici personaggi iniziano a correggere le loro abitudini quotidiane: gesti semplici come ridurre l’uso dell’auto, riciclare correttamente, non sprecare acqua e beni che si possono riutilizzare, produrre le verdure nell’orto… contribuiscono tutti a ridurre la propria impronta ecologica. Alla fine del cartoon i Cuccioli invitano i bambini a imitarli nella vita di tutti i giorni: delle piccole azioni che tutti possiamo imitare possono dare grandi soddisfazioni. “E ora tocca a te. Segui i nostri consigli: prenditi cura del tuo pianeta!”



2. Un piede enorme – carico di tutte le cattive abitudini dell’uomo – minaccia la terra, ma il pulcino Senzanome ha deciso di salvare il pianeta cercando e mettendo in luce le buone azioni dell’uomo. Se riuscirà a completare il suo cartello-puzzle con tutte le buone prassi che si possono mettere in atto per migliorare il nostro ambiente, allora aiuterà la terra a liberarsi dal piede che la schiaccia e la soffoca. Senzanome vede dei bambini che con gesti quotidiani (fare la raccolta differenziata, non raccogliere i fiori dal giardino, non inquinare le acque) si impegnano a ridurre la loro impronta ecologica: grazie a loro riesce a completare il puzzle e la terra è salva.



3. Il pianeta Terra informa di essere ammalato e lancia un disperato grido di aiuto. Da Ecoplanet arrivano i Cuccioli che, dopo aver misurato con una speciale bilancia l’impronta ecologica dell’uomo sul pianeta, decidono di risolvere il problema. La papera Diva inizia a fare la raccolta differenziata mentre il cagnolino Portatile pulisce l’ambiente dai rifiuti. Il coniglio Cilindro corre a chiudere i rubinetti dell’acqua lasciati aperti e la gattina Olly pianta alberi e fiori. Anche grazie a questi piccoli accorgimenti l’impronta ecologica sul pianeta può diminuire: missione compiuta! “Anche noi nel nostro piccolo dobbiamo salvaguardare il pianeta!”, con queste parole si conclude lo storyboard.



I cartoni della clip sono stati realizzati basandosi sugli storyboard disegnati dagli studenti che hanno partecipato all’iniziativa “Colori, Carta & Cartoni”, ideata da Gruppo Alcuni e UNESCO Venice Office con il sostegno di Sgambaro. Il progetto educational ha coinvolto gli studenti delle scuole primarie e secondarie del Veneto nella realizzazione di uno storyboard per un breve cartoon sui temi della sostenibilità ambientale, spiegando cosa possiamo fare per alleggerire la nostra impronta ecologica.



Guarda il video che abbiamo realizzato per la giornata della terra su www.minicuccioli.it



