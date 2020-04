Tratti: l'opera d'arte va in scena nonostante il Coronavirus

Treviso Ricerca Arte, associazione di arte contemporanea, promuove una nuova iniziativa culturale: dopo le due rubriche già lanciate sui social come #TRAkids e #unartistalive @TRA, dedicate a bambini e artisti, prepara ora una terza rassegna, che vede come protagonista il teatro, intitolata Tratti: l’opera d’arte va in scena.



Sono stati coinvolti 15 attori e attrici, che si sono calati nel ruolo di guide e critici d’arte. Ognuno di loro racconta attraverso un breve video la storia di un’opera contemporanea, inventandola, e dando così una personale interpretazione, a volte molto bizzarra. Attraverso sensibilità diverse e fantasia, gli attori si fanno ispirare da ciò che gli evoca il solo fatto di osservare l’opera: non hanno nessuna informazione su autore o significato, di conseguenza ne nascono le interpretazioni più varie, arricchite da stili di recitazione diversi. Ogni opera è stata parte di una mostra organizzata in passato da TRA: questa diventa dunque una preziosa occasione per ripercorrere le esposizioni realizzate negli anni. Consapevoli del fatto che un teatro accada solo in uno spazio preciso, ovvero su un palcoscenico, ora difficile da calcare, TRA vuole comunque dare voce a questa forma d’arte. L’associazione crede fortemente nella condivisione tra diverse esperienze artistiche, sempre stando al passo con i tempi: da qui la scelta dei canali online. Verranno dunque proposte pillole di improvvisazione teatrale, pubblicate settimanalmente dal giorno 11 aprile sui canali social di Treviso Ricerca Arte, per intrattenere e dare sfogo alla fantasia. Un rimedio, aggiungiamo noi, che fa bene all’anima e allo spirito.

Facebook: @tra.trevisoricercaarte

Instagram: tra_trevisoricercaarte