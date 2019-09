Teatro per adulti, bambini e ragazzi dal 19 settembre al via i nuovi corsi di “Tema cultura”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Vestire i panni di un inedito Peter Pan oppure frugare tra le pagine dei grandi autori veneti del Novecento per riassaporarne le storie mentre prendono vita sul palcoscenico: ecco alcune delle novità che attendono gli appassionati di teatro che dal prossimo autunno partiranno alla scoperta dei segreti di una realtà magica e piena di fascino come quella che si consuma dietro le quinte, all’ombra del sipario. Un viaggio organizzato dalla scuola di teatro di “Tema Cultura” (associazione trevigiana di promozione sociale nata quasi venti anni fa), che anche quest’anno organizza corsi di teatro dedicati ad adulti, bambini e ragazzi. Le lezioni riprenderanno giovedì 19 settembre e avranno luogo nelle sedi “Spazio 11” di Campocroce di Mogliano Veneto (Treviso) e “La Stanza Spazio eventi”, a Treviso. «L’intenzione è quella di avvicinare i giovani, ma non solo, agli autori veneti che hanno fatto la storia della letteratura italiana del Novecento, che sono le nostre radici. I nuovi corsi promossi da “Tema Cultura” – afferma la direttrice artistica, Giovanna Cordova – punteranno a raggiungere questo obiettivo, tra le novità delle lezioni ormai al via. Non mancheranno i grandi classici del teatro e ci sarà spazio anche per i protagonisti della letteratura per adolescenti». E poi il controllo della voce, la coscienza dello spazio scenico, la costruzione del personaggio, lo studio della dizione e quello della gestualità: professionisti di riconosciuto talento guideranno gli aspiranti attori in un percorso formativo completo, che si spingerà fino alla profonda conoscenza del sé e dell’altro. «Sono sempre di più coloro i quali decidono di provarci e di lasciarsi stregare dal teatro. Una scelta che cambia la vita, spesso anche quella professionale: tra i miei allievi c’è stato anche chi – sottolinea Giovanna Cordova con soddisfazione – ha deciso di farne una professione». La finestra per inoltrare l’iscrizione ai corsi sarà aperta da oggi fino al raggiungimento del numero massimo, che è di 14 partecipanti. L’iscrizione si riterrà confermata dopo una prova (gratuita) da parte del richiedente. I corsi si concluderanno con la messa in scena di uno spettacolo.

CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI Spazio 11 Campocroce di Mogliano Veneto, via Zero Branco 16 Martedì 16.30/18.00 primo corso 18.00/19.30 secondo corso La Stanza Spazio eventi Treviso, via Pescatori 23 Giovedì 16.30/18.00 primo corso 18.00/19.30 secondo corso Venerdì 16.30/18.00 primo corso 18.00/19.30 secondo corso Sabato 16.00/17.30

CORSO AVANZATO Venerdì 19.30/21.30

CORSI PER ADULTI La Stanza Spazio Eventi Treviso, via Pescatori 23 Giovedì 20.30/22.30 Spazio 11 Campocroce di Mogliano Veneto, via Zero Branco 16 Martedì 20.30/22.30 Per informazioni ed iscrizioni contattare la direttrice artistica dell’associazione “Tema Cultura” Giovanna Cordova al numero +39 346 2201356, scrivere a temacultura@libero.it o visitare il sito www.temacultura.it.