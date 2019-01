"Uffa però!": laboratorio teatrale per bambini e ragazzi

Il Comune di Susegana organizza "Uffa però! Gioca, crea, inventa, racconta, recita e sogna!", un laboratorio teatrale per bambini e ragazzi dai 10 ai 14 anni (dalla V elementare alla III media). Il laboratorio si svolgerà tutti i mercoledì dalle 16.00 alle 17.30 presso gli spazi della ex biblioteca in piazza Martiri della Libertà 11, dal 6 febbraio al 29 maggio 2019.

Costo € 20,00 per 14 incontri da pagare all'inizio del corso al conduttore.

Il corso sarà attivato con un minimo di 10 e un massimo di 15 iscritti.



Per maggiori informazioni:

Ufficio cultura 0438 437459

Biblioteca comunale tel. 0438 437470

e-mail biblioteca@comune.susegana.tv.it