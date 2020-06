Un Posto all'Ombra: il teatro del mercoledì e della domenica

al Parco degli Alberi Parlanti

Mercoledì 1° luglio – Biancaneve, non aprite quella porta

Domenica 5 luglio – One man variety



Domenica 28 giugno, con un’arena spettacoli completamente sold out e 174 presenti su 174 sedie disponibili, si è inaugurata l’edizione 2020 di Un Posto all’ombra: il teatro pomeridiano al Parco degli Alberi Parlanti. Il cartellone prevede due appuntamenti settimanali, con grandi produzioni di teatro per i più piccoli e con il teatro di strada. L’arena spettacoli del Parco degli Alberi Parlanti mercoledì 1° luglio alle ore 17 ospita “Biancaneve, non aprite quella porta” della compagnia teatrale triestina La Contrada; domenica 5 luglio tocca a “One man variety” della compagnia Madame Rebiné (ingresso 5 – prenotazione consigliata su parcodeglialberiparlanti.it).



Mercoledì 1° luglio – Biancaneve, non aprite quella porta – La Contrada

“C’era una volta…”, e per fortuna c’è ancora, la magia delle fiabe!

Ironico e divertente, lo spettacolo vuole mostrare ai bambini la protagonista della celebre fiaba vista sotto una luce un po’ diversa: Biancaneve ci appare forse meno dolce e romantica del personaggio tradizionale, ma ci saprà appassionare per la sua sbadataggine e simpatia.



Domenica 5 luglio – One Man Variety – Madame Rebiné

One Man Variety è un varietà surreale che porta in scena numeri di magia, comicità, rumorismo, acrobazia, beat box, giocoleria, ipnotismo, canto e tanto altro! One Man Variety vuole travolgere il pubblico con tante storie divertenti e leggere e, allo stesso tempo, brillanti e di qualità.

Se vi state domandando quanti e chi sono gli artisti in grado di compiere tutte queste grandi prodezze vi rispondiamo: UN UOMO SOLO, un impavido e audace performer che spazierà da una disciplina all’altra e si esibirà in diversi numeri, a ritmo incalzante, per intrattenere e divertire il suo pubblico. E se, durante il suo show, altri artisti volessero rubargli la scena?



UN POSTO ALL'OMBRA

ll teatro non va in vacanza! Nei mesi estivi torna al Parco degli Alberi Parlanti la rassegna “Un posto all'ombra”, che si svolge nella nuova Arena spettacoli anti-Covid allestita nello spazio sotto il grande Cedro del Libano, di fronte alla cedraia. Questo lungo calendario è stato pensato e organizzato da Gli Alcuni per i ragazzi che rimangono in città durante l'estate. Anno dopo anno, la rassegna si è trasformata in un imperdibile appuntamento per migliaia di famiglie.

LA PRENOTAZIONE ONLINE, IL PAGAMENTO AL PARCO

Per partecipare agli spettacoli bisogna prenotare il posto online su www.parcodeglialberiparlanti.it: la prenotazione è gratuita e il pagamento del biglietto d'ingresso avverrà direttamente il giorno dello spettacolo al Parco degli Alberi Parlanti. La disposizione dei posti in platea seguirà l’ordine cronologico di prenotazione online.

I biglietti prenotati devono essere ritirati dalle 16 alle 16,30: a partire dalle 16,40 i biglietti non ritirati saranno messi in vendita.



IL CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI

Mercoledì 1° luglio – Biancaneve, non aprite quella porta – La Contrada

Domenica 5 luglio – One man variety – Madame Rebiné

Mercoledì 8 luglio – Hansel e Gretel – Gli Alcuni con Polpetta e Caramella

Domenica 12 luglio – La casetta di marzapane – Barabao Teatro

Mercoledì 15 luglio – La regina dell’acqua – Gli Alcuni con Polpetta e Caramella

Domenica 19 luglio – Lumaca Lucilla – Acqua Alta Teatro

Mercoledì 22 luglio – Storie di paura – Ditta Gioco Fiaba

Domenica 26 luglio – Horror puppet show – El Becchin

Mercoledì 29 luglio – Il circo del Capi e dell’Assistente – Gli Alcuni



Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 17.00 | Ingresso 5,00 Euro | bambini gratis sotto i 3 anni | In caso di maltempo gli spettacoli non vengono recuperati | Prenotazione consigliata su www.parcodeglialberiparlanti.it | Informazioni tel. 0422694046 – info.parco@alcuni.it