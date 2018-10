I misteri della laguna, Veneto spettacoli di mistero

Il rinomato festival “Veneto Spettacoli di Mistero” sale a bordo della motonave Silis! Venite a scoprire i numerosi misteri e leggende di Venezia e delle sue Isole della Laguna Nord. Eccone alcuni… Le varie ipotesi sull’origine del nome del fiume Sile; Torcello ed i suoi Misteri tra cui Attila ed il suo Trono e la leggenda del Ponte del Diavolo; la Madonna nera di Murano; la leggenda del Bocolo di San Marco; il misterioso crollo del campanile d San Marco; il serpente della Dogana… Siete curiosi di saperne di più? Non perdete questa speciale occasione!



Programma della giornata:

Partenza da Portegrandi (VE) alle ore 9.30.

Navigazione di un breve tratto del FIUME SILE e del suo vecchio alveo, immersi nella flora e fauna. Durante tutta la navigazione verranno svelati misteri, leggende e curiosità dei luoghi che si incontreranno.

Sosta all’ISOLA DI TORCELLO, con breve tour dei misteri dell’isola.

Proseguimento poi verso Venezia, facendo una PANORAMICA SULLE ISOLE lungo il tragitto.

Sbarco a VENEZIA, nei pressi di Piazza San Marco. Sosta e tempo libero.

Imbarco e partenza per l’ISOLA DI SAN FRANCESCO DEL DESERTO, con visita guidata al convento dei Frati Minori.

Arrivo a Portegrandi alle ore 19.00 circa.

Possibilità di pranzo al sacco in motonave, oppure pranzo a bordo.

Menù di bordo: merendino mattutino (salumi di fattoria, formaggio, acciughe ecc.), risotto di pesce , frittura di calamari e gamberi, contorno, dolce, vino e acqua durante i pasti a volontà, caffè e grappa

Il costo di partecipazione varia a seconda della modalità di pranzo e del menu scelto.



Info e prenotazioni:

ileniacenini@gmail.com

cell.: 346.1831064 Ilenia