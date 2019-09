La via dei mulini a Cison di Valmarino

Vista la grande richiesta, ecco una nuova data per chi non ha ancora avuto l'occasione di partecipare.



Partendo dal centro storico di Cison di Valmarino, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, andremo alla scoperta della Via dei Mulini che, costeggiando il torrente Rujo, si snoda nel bosco.



Un’escursione capace di stupire ad ogni angolo in quanto racchiude in sé il valore della storia, la bellezza della natura ed il fascino della magia.



Ci immergeremo in quella che era la realtà artigianale di Cison fino all’inizio del secolo scorso, legata al torrente Rujo e allo sfruttamento delle sue acque: ammireremo vecchi lavatoi ricostruiti, fontane, canalette con diverse chiuse, antichi mulini e resti di vecchi folli.



Ci faremo rapire dall’incanto della natura, dall’incessante suono dell’acqua che scorre, dai profumi del sottobosco, dalle cascatelle che inaspettatamente si mostrano lungo il cammino.



Giungeremo sino al Bosco delle Penne Mozze, un memoriale circondato dalla natura creato per ricordare i caduti alpini della provincia di Treviso per poi tornare al punto di partenza nello splendido borgo di Cison.



Il cammino, che si snoda tra boschi e prati, consentirà di apprezzare non solo una natura autentica ma anche uno spaccato di vita di un tempo.



RITROVO: davanti al Municipio in Piazza Roma 1, Cison di Valmarino (TV).



DURATA: 4 ore e un quarto circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 15 per gli adulti. € 8 per i bambini e i ragazzi dai 10 fino ai 14 anni. Fino ai 9 anni gratis.



LUNGHEZZA: 8 km

DIFFICOLTÀ: medio. Adatto a partecipanti dai 10 anni in su abituati a camminare.

DISLIVELLO: 400 m.



COME PARTECIPARE:



LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA E VA EFFETTUATA ENTRO DUE GIORNI PRIMA DELL’USCITA secondo una delle seguenti modalità:



- compilando il modulo al seguente link: https://bit.ly/2IoNSET;

- scrivendo una email a giulia@beescover.com;

- inviando un messaggio su Whatsapp o telefonando al numero +39 324 5461686.



La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante. Il pagamento della quota di partecipazione verrà effettuato il giorno dell’escursione prima della partenza. Si chiede di avvertire il prima possibile in caso di rinuncia all’escursione.



CONTATTI

www.beescover.com

giulia@beescover.com

Whatsapp/tel.: +39 324 5461686



MAGGIORI INFORMAZIONI

➡ https://www.beescover.com/dove/la-via-dei-mulini-a-cison-di-valmarino-tra-boschi-incantati-e-antichi-mestieri/



CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE



In caso di maltempo o nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti l’organizzazione si riserva il diritto di annullare l’escursione. L’itinerario potrà variare in relazione alle condizioni meteorologiche e ambientali, oltre che per qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti.



Prima di partecipare alle nostre escursioni leggi con attenzione il regolamento https://www.beescover.com/regolamento-escursioni-beescover. La partecipazione alle nostre escursioni comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento e delle condizioni generali di contratto.



Cosa comprende

Accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE.



Cosa non comprende

È escluso tutto quanto non espressamente indicato sopra.