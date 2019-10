Villa Bolasco: weekend di eventi per tutta la famiglia

Sabato 2 e domenica 3 novembre Villa Parco Bolasco si apre alle famiglie e ai più piccoli. Due giornate di attività per godersi insieme il parco più bello d’Italia, tra laboratori e giochi.

La scienza e la curiosità saranno le protagoniste dei laboratori e della speciale caccia al tesoro all’aria aperta durante la quale, tra indovinelli ed enigmi scientifici, i bambini si avventureranno alla scoperta del mistero della pianta perduta. Tutte le attività sono comprese nel biglietto di ingresso a Villa Parco Bolasco, che è gratuito per i residenti nel comune di Castelfranco Veneto. La prenotazione, prevista per i soli laboratori, è consigliata. Accesso da via Ospedale, dal passaggio pedonale situato al termine del parcheggio sterrato accanto al Centro Residenziale per Anziani Domenico Sartor di Castelfranco Veneto.