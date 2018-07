Villa Selvatico presenta la cantina Ômina Romana

Azienda vinicolanata una decina di anni fa sulle colline vulcaniche di Velletri, tra i Castelli Romani e il mare, Ômina Romana produce con passione vini dal carattere unico. Le viti vengono coltivate in perfetta armonia con le caratteristiche del suolo, sfruttando gli influssi naturali di vento, luce e temperatura, mantenendo vive l’esperienza e le tradizioni di generazioni di viticoltori. Vini eleganti e morbidi, intensi e complessi, con note fruttate delicate ma mature, accomunati da grande carattere e finezza. Lo chef di Villa Selvatico, Alessandro Rossi, vi accompagnerà alla scoperta delle etichette di Ômina Romana con un menu di sette portate: piatti creativi e stuzzicanti per una serata davvero da non perdere, che consentiranno agli ospiti di avere un assaggio rappresentativo delle creazioni del giovane e talentuoso chef, già stella Michelin nel ristorante fiorentino La Leggenda Dei Frati.

Serata Ômina Romana

Benvenuto da parte della cucina

Le verdure e le erbe dell’orto

Crudo di manzo, aglio e tartufo nero, uovo di quaglia, funghetti

Spaghettone Gerardo di Nola, gamberi e limone alla brace

Sella di maialino di Cinta Senese, cipollotto, maionese di teste di crostaceo

Pre-dessert

100% cioccolato

Costo della serata 65 € a persona, vini inclusi.

Per info e prenotazioni:

Villa Selvatico Ristorante

Via Cà Morelli 27, 31100 Roncade (TV)

Email: info@relaisvillaselvatico.com

Tel. 0422 841111 - Cell 389 5059900