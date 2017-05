Villorbici

Il comune di Villorba in collaborazione con la Proloco e il Consiglio Comunale dei Ragazzi organizza una pedalata ludico motoria attraverso le frazioni del comune per circa 24 km. domenica 4 giugno 2017 (in caso di maltempo: 11 giugno) partenza: p.zza Moro alle ore 9.00 - iscrizioni GRATUITE dalle ore 8.15 arrivo: Z.I. (via Nobel) presso la sede della Proloco il percorso: p.zza Moro, vai Solferino, via Pastro, via Trieste, via Pola, via Vazzole, via Caseggiato, via IV Novembre, via Cal di Treviso, via Montello, via Venturali, via Arcade, via Ferrarezza, via Marconi, via Selghere, via Piave, via Montegrappa, via Talpon, via S. Marsoni, via Nobel a metà percorso: RISTORO all'arrivo: PASTA PARTY nel pomeriggio, a seguire: GIOCHI ALL'APERTO