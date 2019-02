Britpop, electro e jam: weekend a tutta musica per il Dump

Si comincia dal Britpop, si passa alla serata electro VeriDisQuo e si finisce tutti sul palco a sperimentare con la JAM. Un cocktail musicale eterogeneo e di qualità quello in programma al Dump il prossimo weekend.

Venerdì 22 febbraio – Coffee & TV con Soundcek Dj Una notte tinta di Brit, Indie, Alternative, Glam e colorata di Rock. Sull'onda del nuovo movimento Indie e Britpop esattamente 20 anni fa, piombava sugli schermi di MTV uno dei videoclip piu' geniali della storia della musica, Coffee & Tv dei Blur. SoundCekdj,segni particolari: Dj set ad alto concentrato rock! Miscela dal Classic rock, Indie, Glam, Britpop, Sixties, spaziando dal Rockabilly alle sonorità di artisti piu’ recenti e ricercati. Attivo nella scena Veneta, colleziona numerose date presenziando a molti Festival e selezionando musica all’interno dei piu’ svariati locali affini. L’affluenza di partecipanti e seguaci del rock aumenta di evento in evento e anche il Vinile Club di Bassano del Grappa non manca di contattarlo per animare le sue serate musicali.

Dalle 21.30. Sabato 23 febbraio – VeriDisQuo– Una serata raffinata, all’insegna della musica house, elettronica e funk. Tre dj storici della golden age dell’electro in consolle: Creso, Butyreaux, BennyRou. Dalle 21. Il nome della serata deriva da Veridis Quo, storico pezzo dei Daft Punk, traccia del loro secondo album Discovery. Dalle 21.30. Domenica 24 DMJS Dump Modern Jam Session - Tornano le serate dedicate alla Jam Session al Dump! Un evento dedicato ai musicisti, abili e non, che potranno condividere la propria musica e le proprie esperienze, mescolandole con quelle di altri musicisti e magari creare anche future collaborazioni! Perché la Jam è questo, condividere e creare, mettendosi alla prova con il pubblico, che anch'esso ha l’occasione di sperimentare “la magia” della sala prove, in un'atmosfera in cui un applauso può nascere spontaneamente, senza regole. Chiunque può mettersi alla prova! A partire dalle ore 20.