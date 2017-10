Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: ultimi giorni per le Antiche Fiere di San Luca!

MANIFESTAZIONI A Pederobba ecco la "43^ Mostra mercato dei Marroni del Monfenera". Il momento però più atteso è sicuramente con la "73^ Festa dei Marroni" a Combai tra artigianato, sport, cultura, arte e gastronomia. Nello splendido borgo tra le colline del Prosecco torna infatti la manifestazione dedicata al marrone Igp locale! A Tovena, invece, ecco la "Secolare Fiera Franca dei SS Simone e Giuda", mentre a Sernaglia della Battagli arriva la "Festa della Zucca"! Ma se siete a Treviso e cercate la tradizione e un bel momento di svago e relax, non possiamo che consigliarvi le classiche "Antiche Fiere di San Luca" a Fiera. Giostre per ogni gusto ed età, zucchero filato, castagne, folpetti, 'panini onti', street-food e tanto divertimento: ecco quello che vi aspetta! A Refrontolo, poi, è l'ora di "Il Mulino e il suo tempo": settima edizione della manifestazione storica in costumi popolari che fa rivivere le tradizioni del Molinetto della Croda di oltre un secolo fa, quando gli abitanti dell’area si recavano al mulino per festeggiare il nuovo raccolto di mais. Il tutto senza dimenticare però che il centro città questo fine settimana sarà dedicato anche alla letteratura e alla poesia grazie al "CartaCarbone Festival 2017": la città sarà infatti animata da eventi di narrativa e poesia, tavole rotonde e convegni, esposizioni, performance, giochi, eventi per bambini e laboratori.

Infine, venerdì sera non perdete la "Festa per il primo anno dell'Osteria Cicci da Alice" a Follina e a Cison di Valmarino la cena della rassegna CocoFungo 41 a CastelBrando, mentre sabato dedicate del tempo per il classico evento "Libri in Loggia" a Treviso per la sua IX edizione (il solito flusso di appassionati bibliofili, lettori insaziabili, collezionisti di stampe antiche o di incisioni d’autore, di libri illustrati per l’infanzia o di fotografie storiche e moderne, cartoline, riviste o giochi dell’oca, affollerà il vetusto spazio medievale) e domenica invece un po' di natura con "Escursione sui colli del Soligo"!

CONCERTI&TEATRO Il primo appuntamento teatrale che vi consigliamo è a Mogliano Veneto, al Teatro Busan, con lo spettacolo "Ecce Homo, anatomia di una condanna" di e con Corrado Augias e poi musica e cabaret con "Marco e Francesco e i Francofabrica" ad Altivole.. Per la musica, invece, occhio che al Teatro Comunale di Treviso arrivano "Seon Jin Cho e i Kremerata Baltica", mentre all'Home ci saranno gli attesi "Rumatera" e "Pau" dei Negrita e ad Altivole Paola Crema e Daniele Perer con "Musiche per le signore monache". E poi ancora "Alteria" allo Spazio Mavv di Vittorio Veneto" e al Corner Live di Mareno di Piave il rock di "El Cuento de la Chica y la Tequila". Non vi basta? Ecco allora, per la rassegna 'Aperitivi in Musica' a Treviso, il quartetto "The Modern Jazz Doctors", le colonne sonore dei film al Cinema Turroni di Oderzo con "Aria di cinema" e infine, a Villa Emo di Vedelago, "Ascolta, respira"con giovani talenti dai romantici temi.

INCONTRI&CORSI Per quanto concerne i corsi occhio a "Meditazioni attive di Osho" sia Treviso che Castelfranco Veneto e al "Laboratorio di lavoro manuale per bambini" a Quinto, oltre a "Ginnastica perineale e momenti di benessere in gravidanza" a Ponzano Veneto e a Silea "Lo yoga tra passato e presente - Introduzione al Viniyoga". Altri appuntamenti da segnalare sono invece "Parliamo di vaccini" a Tarzo, "Fare giustizia: il magistrato Nordio si racconta" a Montebelluna, a Treviso "Un tavolo per otto - Dialoghi sul paesaggio" in Fondazione Benetton e anche l'incontro sulla salute "Alimentazione e sport: dalla teoria alla pratica" oltre all'"Open Day Body&Mind", alla Cantina Pizzolato di Villorba invece ci sarà "Vini di...versi" con letture emozionali di autori locali e tanto buon vino. Inoltre, non perdete nemmeno