Il 27 maggio la cantina Ca’ di Rajo di San Polo di Piave guida i winelover alla scoperta della Bellussera, antico sistema di allevamento della vite che ricama come un merletto le terre del Piave.

Dal Raboso che la Serenissima portava nei suoi viaggi in Oriente al nuovo spumante creato da un vitigno rarissimo come la Marzemina Bianca: “Welcome to Ca’ di Rajo” - in programma domenica 27 maggio, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, presso la sede dell’azienda a Rai di San Polo di Piave – propone anche una degustazione guidata gratuita dedicata agli autoctoni del Piave: oltre alla Marzemina Bianca e a un’anteprima da botte del Malanotte Docg 2013 anche lo spumante Manzoni Rosa (ricavato dagli acini rosa dell’omonimo vitigno), il Manzoni Bianco Nina e il Lemoss, vino bianco col fondo da uve glera raccolte a mano. Questa esclusiva degustazione, guidata dal titolare ed enologo Simone Cecchetto, si terrà alle ore 16 (max 40 persone, solo su prenotazione a booking@cadirajo.it oppure tel. 0422 855885).

L’evento sarà l’occasione per passeggiare all’ombra delle Bellussere, scoprire la leggenda della torre di Rai e visitare la quattrocentesca chiesa del Carmine.

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO: booking@cadirajo.it - tel. 0422 855885 - www.cadirajo.it