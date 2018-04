What The Food?! - Food Truck Festival 4°Edizione - Castelfranco

W H A T ★ T H E ★ F O O D ?!

Food Truck Festival dal 27 Aprile al 01 Maggio



I V * E D I Z I O N E



Location: Ex Foro Boario, Via Don Ernesto Bordignon , Castelfranco Veneto (TV)



PALCO PRINCIPALE:

Band Live, Esibizioni di Danza HipHop, Salse e Tango, ed in fine il Cooking Show Martedì 01 Maggio con Competizione Amatoriale aperta al Pubblico e Giudicata da Chef di alcuni tra i Migliori Ristoranti della zona.



KIDS AREA:

mini Luna Park (Ruota Panoramica, Trenino per i bambini, Tappeti Elastici, etc...), Laboratori Didattici per i più Piccoli, Dog Corner con Dog Bar per i nostri Amici a 4 Zampe, esibizioni e dimostrazioni addestramento cani e altro ancora.



Stand di Artigianato, Accessori e Abbigliamento



INTRATTENIMENTO:

Buskers, esibizioni di musica Live e Artisti di Strada come Prestigiatori, Giocolieri con clave e con fuoco, Bolle Giganti, Trampolieri e altro ancora... (tutti i giorni)



AREA DRINK:

Ampia tenso-struttura con Birre Artigianali, Vino, Cocktails e Bibite Analcoliche



ELENCO FOOD TRUCK:



1. LaCucina Street Food

Polpette di Pesce, Folpetti e Gnocco Fritto



2. Squisi

Centrifughe, Frullati e Pancakes



3. Food Truck in definizione



4. Brambù

Specialità con Salsiccia di Bra



5. Migliori Olive Ascolane

Olive all'Ascolana Dop, al Tartufo e Vegan, Bocconcini di Patate e Mozzarella



6. Medusa Food Truck

Specialità Hamburger di Tradizione veneta



7. Bacarretto "il Siciliano"

Specialità Siciliane



8. Para Todos

Cibo Messicano: Tacos, Fajitas, Burritos, Chili con Carne, Patatine Fritte



9. Toscanacci On The Road

Cibo della Tradizione Toscana



10. ArgentinaFood

Specialità Argentine: Panino al Churrasco, Chorripan, Empanadas Argentina



11. DeGustibus

Hamburger di Chianina alla Toscana e Tartare di Chianina con Asparagi



12. Porato Bakery Pasticceria

Delizie per il Palato



13. Tigellona on the road

Tutto con la Tigella di Qualità



14. StrEatBacco - Fraschetta Romana

Specialità Puccia Pontina farcita con le squisitezze della terra Romana



15. Zanco Gourmet On The Road

Panini Gourmet e Specialità Porchetta Artigianale



16. La Cucina di Pedro

Specialità della Cucina Brasiliana



17. Bistrock on Tour

Specialità Gnocchi & Co.



18. Taberna Itaca

Specialità della Cucina Greca



19. Ape Scottadito

Arrosticini, Olive Ascolane e Fritture di Pesce



20. Cremacacao

La Natura del Gelato



Birra Ufficiale del WTF2018: Birrificio Acelum



VIDEO SCORSA EDIZIONE

