Workshop d'arte bonsai @Bardin Garden Store

Sabato 19 Maggio / Sabato 16 Giugno / Sabato 14 Luglio

orario: 9:30 (durata 3 ore)

Una lezione di bonsai pratica di gruppo della durata di 3 ore. Il Workshop d'Arte Bonsai di livello base è rivolto a coloro che desiderano applicare e approfondire le diverse tecniche dell'arte bonsai come la potatura, l'avvolgimento con il filo e/o il rinvaso con trapianto delle radici. Durante la lezione si avrà la possibilità insieme ad un esperto di valutare lo stato di salute, discutere e studiare il proprio bonsai, sarà inoltre possibile con una guida esperta impostare con il filo metallico e/o rifinire correttamente con la potatura i propri alberi.

NOTA BENE: I partecipanti dovranno portare i propri bonsai (non più di 3 alberi) e l'occorrente per le lavorazioni (attrezzi, filo e accessori). In mancanza di tali attrezzature sarà possibile acquistarle presso il nostro Garden Store prima dell'inizio del corso.

Corso organizzato da Bardin Garden Store in collaborazione con l'azienda Pianura Bonsai.

QUOTA PARTECIPAZIONE € 30

La quota si riferisce ad una singola data, è possibile iscriversi ad una o più date. Quota da versare al momento dell'iscrizione.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Puoi pagare con Paypal utilizzando la tua carta di credito oppure mediante bonifico bancario.

CORSO A NUMERO CHIUSO

Il corso avrà luogo presso il nostro Garden Center. Il corso sarà attivato sono al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. In caso di mancato raggiungimento il corso verrà annullato e l'importo versato per l'iscrizione sarà restituito.

BAMBINI AL SEGUITO?

Nel caso in cui il corsista porti con sè un bimbo è necessario comunicarlo preventivamente (telefonicamente o via mail) al fine di predisporre i posti necessari.

Per maggiori informazioni: 0422 350714