Yoga Brunch @ 11

Nuovo appuntamento Yoga Brunch domenica 26 febbraio! Una pratica di Vinyasa Yoga flow and restore con Vera Bettiol, seguito da un Brunch biologico sano, leggero e coloratissimo!



La pratica di Domenica è dedicata a risvegliare ed aprire il secondo chakra, Svadhistana Chakra, che significa "dolce casa". È posizionato nella regione pelvica ed è collegato alle emozioni, alla creatività ed alla sessualità. È il chakra che determina il fluire dell'energia e quando è in equilibrio siamo capaci di lasciarci andare e immergerci nella corrente della vita.



Vera Bettiol, insegnante certificata di Yoga (RYT500) e Aerial Yoga, ha vissuto 10 anni California, dove è nata la sua passione per lo Yoga. Negli ultimi anni ha insegnato a San Diego e ora anche in Italia. È appena tornata da una meravigliosa ed intensa esperienza di Yoga in India che ha arricchito il suo bagaglio personale e professionale.



Per info e prenotazioni: Valentina 339 8664964 (gli eventi saranno garantiti al raggiungimento di 8 partecipanti)