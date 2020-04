Lo yoga della risata al fianco della gente in quarantena

Ormai dall'inizio dell'isolamento forzato sono attive, on line tramite la piattaforma Zoom, sessioni di Yoga della Risata aperte a tutti. Lo Yoga della Risata, disciplina nata 25 anni fa grazie a un intuizione di un medico indiano il Dr. Kataria, "sfrutta" la risata come un esercizio fisico di prolungata espirazione, con tutti i benefici del caso. Lo scopo principale della disciplina è prolungare la risata oltre gli 8/10 minuti, permettendo al nostro cervello di secernere dei neuro trasmettitori molto importanti per il benessere fisico e mentale.



In questo momento di distanza obbligatoria, al posto degli incontri settimanali dal vivo, la tecnologia permette alle persone, grazie all'iniziativa dell'insegnante Marco Bassiato, di collegarsi e conoscere una delle discipline che sta avendo più successo al mondo (presente in oltre 100 paesi) per le sue innumerevoli applicazioni. Lo Yoga della Risata è normalmente presente in luoghi chiamati Club della Risata (gratuiti) e strutture pubbliche e private dove c'è l'esigenza di portare vicinanza alle persone che stanno vivendo momenti difficili e impegnativi (ospedali, case di cura, associazioni di recupero, scuole, asili, ecc).



In questi giorni, dove le persone vengono travolte dalle notizie, gli appuntamenti giornalieri online del Club della Risata FeliceMente, sono il momento della giornata dove ricaricarsi di buona energia "semplicemente" ridendo (tramite adeguati esercizi preparatori) anche se la situazione porterebbe a pensare che non ci sia assolutamente niente da ridere. Quando si partecipa a una sessione di Yoga della Risata la prima cosa che viene colta è la serietà della disciplina e che la risata è veramente uno strumento di benessere e non divertimento. Il Club della Risata "FeliceMente" si ritrova online ogni giorno alle 12.30 per circa mezz'ora e il mercoledì e venerdì alle 21.00 per circa un'ora.



L'indirizzo per collegarsi tramite Zoom è: https://zoom.us/j/9170487679



Per ulteriori informazioni e approfondimenti della disciplina

chiamare il numero verde 800 97 43 11

scrivere a info@felicemente.eu

o consultare il sito www.felicemente.eu

