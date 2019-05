Zenson, quarta festa del panin onto

L’Area Parrocchiale, sabato 22 giugno dalle 19ospiterà la 4° edizione della Festa del Panin Onto. Ad attendervi panini preparati in "mille" modi diversi, accompagnati da fiumi di birra alla spina e da una buona proposta musicale con il concerto dei "PENTAGONO", il meglio della Musica internazionale dagli anni `60 ai giorni nostri. Tema della serata "Componi il Tuo Panino". Avrete l`opportunità di scegliere il panino che preferite, rigorosamente "onto", molto onto, aggiungendo e/o togliendo gli ingredienti a vostra scelta . Vi attende una vasta gamma di panini, dal mitico ed unico inimitabile "Panin Onto" ai più classici dei Panini con porchetta, sotto costa, formaggi,salumi, Wurstel ecc... non mancheranno neggets e patatine fritte.“