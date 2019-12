Mamme e papà artigiani per Natale: all'asilo "Sacro Cuore" l'albero fai da te tutto in legno

Un albero di Natale fai da te realizzato totalmente in legno nel rispetto della natura e nell'ambito dei percorsi didattici "Naturalmente" e "Custodiamo il Creato": è il progetto del centro infanzia "Sacro Cuore" di Francenigo, inaugurato nei giorni scorsi alla presenza dell'amministrazione comunale nella piazza centrale del comune del Trevigiano.

Protagonisti dell'iniziativa un gruppo di genitori che muniti di colla e buona volontà si sono fatti avanti raccogliendo l'invito della coordinatrice del progetto, la maestra Sabrina Scariot, e si sono messi al lavoro realizzando in poche ore un abete di legno, nel totale rispetto della natura, ovviamente riutilizzabile e del tutto ecocompatibile. Un'opera di volontariato che ha fatto la felicità dei bambini e che ha seguito il percorso della mission dell'asilo parrocchiale, come ci spiega la stessa coordinatrice: «Hanno accettato la mia provocazione: dopo la tempesta Vaia abbiamo deciso di salvaguardare il patrimonio verde del nostro territorio utilizzando pezzi di legno riutilizzabili, salvando i nostri arbusti. Nella piena sensibilità del rispetto del "Creato" i genitori hanno unito le loro forze e l'hanno assemblato, addobbandolo con le foto dei bambini del nostro asilo. Inutile dirvi la gioia dei piccolini».

Il centro infanzia conta 24 bambini all'asilo Nido e 69 all'Infanzia e nella mission vanta ovviamente l'attenzione per il sociale e per i valori cristiani. Come gli altri asili del territorio anche il centro infanzia "Sacro Cuore" aderisce all'iniziativa Scuola Aperta che si terrà la mattina di domenica 15 dicembre.