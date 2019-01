Nuovi giochi per le aree verdi di Asolo: il Comune stanzia oltre 30 mila euro

L’amministrazione comunale di Asolo ha deciso di investire oltre trentamila euro per implementare i parchi gioco e sostituire l'intero percorso “Vita” lungo gli impianti sportivi.

L’impegno di spesa è stato deciso con l'approvazione del bilancio di previsione 2019 lo scorso 31 dicembre dal consiglio comunale. «L’investimento è importante e serve – commenta il primo cittadino Mauro Migliorini – ad aumentare le opportunità di usufruire di spazi attrezzati per il gioco all'aria aperta, in linea con l’impegno che ci siamo presi fin dall'inizio del nostro mandato. Per questo ogni anno ci concentriamo su una parte del comune investendo nell'acquisto di nuovi giochi, o nella sostituzione di quelli obsoleti». Nello specifico gli interventi previsti riguarderanno l'implementazione di nuovi giochi nel parco di via dei Tartari (area adiacente agli impianti sportivi), il cambio di alcuni giochi in altre aree attrezzate, e la sostituzione dell'intero percorso “Vita” o salute, realizzato nel 2003. L'attuale percorso, che si snoda attorno alla pista ciclopedonale degli impianti sportivi comunali, è composto da 14 esercizi, che contribuiscono a migliorare il benessere e lo sviluppo motorio di chi li utilizza. Tutti gli esercizi sono stati ideati affinché possano essere praticati sia da adulti che da bambini e anche da anziani. «In tema di giochi per bambini – conclude Migliorini – stiamo operando in modo da garantire la qualità e la fruizione degli spazi che devono essere alla portata di tutti».