Qualità dell'aria: iniziati i rilevamenti dell'Arpav a Maser

MASER PM10, Idrocarburi Policiclici Aromatici e composti organici volatili: sono questi i parametri monitorati dalla giornata di mercoledì 7 febbraio dagli esperti dell'ARPAV nel Comune di Maser.

Per i prossimi quaranta giorni la centralina, posizionata in via Motte presso la scuola secondaria di I grado, valuterà la qualità dell’aria nel territorio comunale. A conclusione della campagna di monitoraggio i tecnici ARPAV predisporranno una relazione con i dati rilevati e le conclusioni sulla situazione della qualità dell'aria nelle zone oggetto di monitoraggio. Non appena disponibile, la relazione verrà pubblicata sul portale ARPAV nella sezione dedicata del Dipartimento Provinciale di competenza.