La scuola Don Pellizzari di Villorba è terza al concorso "QUALe idEA!" di Arpav

Un’invasione pacifica di bambini da tutto il Veneto oggi all’auditorium dell’Itis Marconi di Padova. Sono le scuole premiate al concorso di educazione ambientale "QUALe idEA!" promosso da Arpav, ufficio scolastico del Veneto e gruppo di Coordinamento Salute in tutte le politiche della Regione. I bambini delle scuole dell’infanzia e primarie hanno presentato i lavori svolti durante l’anno scolastico sul tema “Ambiente, la mia casa”.

Numerose le idee per un ambiente migliore: video, libri, diari, disegni, plastici. L’iniziativa ha coinvolto 3250 bambini e oggi sono state premiate le idee che più si avvicinano al tema. I premi in palio sono contributi economici, per un importo complessivo di 5000 euro, da utilizzare per laboratori ambientali nei parchi, aree naturali, fattorie didattiche e musei del Veneto. Alla premiazione, condotta dalla giornalista Micaela Faggiani, erano presenti Riccardo Guolo, Commissario straordinario Arpav, Filippa Renna, Dirigente dell’Itis Marconi e Alberto Cesco Frare Dirigente dell’Ufficio scolastico del Veneto. La classe 4°A della scuola Don Lino Pellizzari di Villorba ha conquistato il terzo premio nella categoria “scuole primarie” vincendo 600 euro.