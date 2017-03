La linea biologici di Olio Piave 1938 eletta "Prodotto dell’anno 2017"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La linea di Oli biologici Piave 1938 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento "Eletto Prodotto dell'Anno 2017" basato esclusivamente sul voto dei consumatori, per la categoria Olio. Gli oli biologici Piave 1938 - Olio di Oliva extravergine, Olio di semi di Girasole Alto Oleico, Olio di Germe di Granoturco, Olio di semi di Soia, Olio di semi di Girasole, Olio di semi di Lino e Olio di Semi d'Uva Naturale - provengono esclusivamente da agricoltura biologica certificata e garantita. Sono arricchiti con estratti biologici di rosmarino, salvia e alloro, potenti antiossidanti naturali che mantengono fresco il prodotto ed esaltano le proprietà salutistiche di ogni seme. Il premio "Eletto Prodotto dell'Anno", presente da 30 anni in oltre 37 Paesi, viene attribuito sulla base della più importante ricerca sull'Innovazione in Italia per numero di soggetti coinvolti.

Sono 12.000 i consumatori che eleggono i Prodotti dell'Anno in base a due parametri: l'innovazione/novità che all'interno della categoria attira di più il consumatore guardando la foto, leggendo la descrizione ed analizzando il prezzo; la soddisfazione dei consumatori che dichiarano di aver utilizzato il prodotto. "Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento perché arriva direttamente dalla valutazione dei consumatori - commenta Marco Dal Sasso, AD di Benvolio 1938 che ieri a Milano ha ritirato il premio, - oggi sempre più attenti e selettivi sui temi dell'alimentazione e del benessere. Gli italiani sono sempre più attenti agli aspetti salutistici dei cibi e l'elezione a Prodotto dell'Anno 2017 della nostra linea di oli biologici è un'ulteriore dimostrazione che ricerca e innovazione su prodotti più salutari si rivela una strategia vincente." Profilo breve Olio Piave 1938 rende omaggio ad un territorio, attraversato dal fiume Piave, nel quale risiede la tradizione di una lavorazione olearia attenta e sapiente sviluppata dalla Famiglia Dal Sasso fin dal 1938. L'oleificio sorge nella splendida Marca Trevigiana, nei pressi della storica Opitergium (Oderzo), ed è in questa terra ricca di storia e cultura che si sono tramandati sapere e passione senza mai rinunciare a quell'eccellenza qualitativa di cui si fa oggi garante la quarta generazione alla guida dell'azienda.

Ricerca e sviluppo all'avanguardia e impianti innovativi garantiscono il totale controllo della filiera produttiva, assicurando al consumatore finale i più elevati standard qualitativi e di sicurezza. Contemporaneamente all'impegno su qualità e tracciabilità, Olio Piave garantisce la sostenibilità ambientale di tutte le fasi di produzione. Attenzione concreta e responsabile nei confronti dell'ambiente e delle sue risorse, ed una tangibile assunzione di responsabilità verso le generazioni di oggi e di domani. Benvolio 1938 S.r.l. con i marchi Piave e Joyl è presente in Italia, Europa e negli Stati Uniti, dove ha fatto il suo ingresso nel 2015. www.olidelbenessere.it

