Inaugurata la nuova passerella di via Motta per la rete ciclopedonale moglianese

E’ stata inaugurata sabato la nuova passerella ciclopedonale di via Motta sul fiume Zero. Viene così realizzato un altro tratto della Rete ciclopedonale moglianese che va a potenziare l’attuale sistema esistente favorendo la mobilità lenta e in sicurezza. Questa nuova passerella è decisiva per il collegamento della frazione di Campocroce con il centro e fa da raccordo con i comuni limitrofi Sambughè Preganziol (a nord), Venezia (a sud). Nello stesso tempo, inoltre, questo intervento crea una via ciclopedonale che collegandosi con le ciclabili del veneziano e del trevigiano già esistenti, si inserisce in una Rete più vasta di livello nazionale e internazionale, che, in linea con le più recenti e moderne politiche comunitarie, punta alla promozione di nuove forme di turismo lento, ecosostenibile e a contatto con la natura.

La passerella di via Motta si inserisce un circuito virtuoso che collega verso sud la già importante rete ciclabile europea che si sta già allargando, nelle province di Treviso e Venezia, in tutte le direzioni. Verso nord si va a Monaco attraverso la spettacolare ciclabile delle Dolomiti, verso sud/est al mare via Restera, verso ovest a Castelfranco, Padova, Vicenza via la Treviso-Ostiglia. Da Treviso passa anche la Claudia Augusta che da Venezia va verso la città tedesca di Donauwoerth, sul Danubio, seconda per preferenze nella classifica stilata dalla Federazione dei cicloturisti tedeschi.

“In questi anni stiamo lavorando per la promozione della mobilità dolce quale antidoto al traffico veicolare e all’inquinamento, come strumento per favorire il benessere e la salute dei cittadini. Sicuramente la passerella di via Motta è un elemento importante della rete ciclabile moglianese. Ambisce anche a diventare un nodo di collegamento perché intendiamo creare le condizioni per allargare la rete e rendere possibili percorsi che si innestino nelle grandi direttrici ciclabili europee. Il cicloturismo, per noi una priorità, è una delle nuove frontiere del turismo soprattutto nordeuropeo e può essere un terreno di sviluppo per il nostro territorio che ne ha tutte le potenzialità”, ha commentato il sindaco Carola Arena.

La nuova passerella è stata realizzata, come quelle della pista ciclopedonale Olme-Zerman, in ferro, con l’utilizzo un cemento lisciato antisdrucciolo sul fondo, a garanzia della sicurezza degli utenti e della manutenzione futura. “Il costo complessivo dell’opera è stato di 90mila euro, di cui la metà per la sola passerella. Ora che è stato definitivamente chiarito che la strada, privata, è di servitù pubblica ci siamo anche assunti l'onere della sua manutenzione e nell’occasione è stata sistemata a dovere, mantenendone l’aspetto paesaggistico e morfologico”, ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Filippo Catuzzato.