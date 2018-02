A Mogliano arrivano gli eco-punti: buoni spesa per chi rispetta l'ambiente

MOGLIANO VENETO Con la consegna ai negozi aderenti delle vetrofanie identificatrici, assieme a locandine e depliant informativi, ha preso ufficialmente il via oggi una nuova campagna di sensibilizzazione ambientale da parte del Comune di Mogliano. L’iniziativa si chiama “ECOPUNTI – valori condivisi”. Si tratta di un progetto che coinvolgerà tutti i cittadini con una modalità innovativa, molto originale e, perfino redditizia.

"Con questa iniziativa - commenta l'assessore all’ambiente Oscar Mancini - ci proponiamo di premiare i cittadini virtuosi e di sostenere il commercio di prossimità. Nel contempo rendiamo più agevole l'ingresso all'Ecocentro, attraverso la lettura digitale del codice fiscale e la contestuale assegnazione di ecopunti ai cittadini che vi si recheranno per conferire i rifiuti. L'obiettivo è quello di premiare i cittadini che contribuiranno a tenere pulita la città. Saranno altresì premiati i cittadini che prestano volontariamente la loro opera nel campo della manutenzione del verde pubblico e svolgono l'attività di accompagnatori del Pedibus: il modo più sicuro, ecologico e divertente per andare e tornare da scuola. Altre iniziative potranno aggiungersi lungo il percorso. Siamo infine molto soddisfatti per la quantità e varietà degli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa: dalle farmacie alla ferramenta, dal negozio di abbigliamento alla pizzeria".

Il meccanismo è semplice: il cittadino che compie delle azioni positive per l’ambiente verrà premiato con degli ecopunti che saranno convertiti in buoni sconto. I buoni sconto potranno essere utilizzati presso tutti i negozi che aderiscono all’iniziativa. “Considerato che i cittadini moglianesi hanno dimostrato di essere ottimi interpreti dell’approccio eco amico nei confronti dell’ambiente che li circonda, confidiamo che anche questa iniziativa avrà successo e che saranno molti i buoni spesa distribuiti. Ci piace l’idea che una volta tanto non si punisce chi si comporta male, ma si premia chi invece si fa carico di un bene comune”, commenta il Sindaco Carola Arena. Il cittadino virtuoso, quindi, si vedrà riconosciuto un vero sconto in denaro che potrà utilizzare a suo piacimento in uno degli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa. Sono già 21 i negozianti che hanno scelto di fare parte di questa piattaforma che, se da un lato punta a favorire il radicamento di abitudini sostenibili, dall’altro susciterà come gradito "effetto collaterale" un sostegno al commercio di prossimità, inteso come elemento identitario di un territorio.

L’idea, semplice e di sicura efficacia, permetterà l’attuazione di un principio della sostenibilità tanto ovvio quanto spesso disatteso, ovvero far percepire al cittadino come piacevole e perfino materialmente vantaggioso il comportamento eco sostenibile, sovvertendo il deleterio modello concettuale per il quale il comportamento virtuoso è ritenuto certamente meritorio, ma troppo spesso causa di privazioni, disagi e svantaggi. In questo modo sarà più bello andare all’Ecocentro per differenziare correttamente il rifiuto, scegliere il pedibus o partecipare attivamente al volontariato ambientale.

Concretamente, chi vuole partecipare al progetto non dovrà fare altro che scaricare gratuitamente sul proprio telefono l’App Ecopunti e registrarsi. Ad ogni conferimento di rifiuto in Ecocentro sarà dato al cittadino un coupon con un codice (QR code) che, inquadrato con l’App scaricata, accrediterà 200 ecopunti. Ogni 200 punti si ha diritto ad un buono sconto di 1 € che potrà essere ritirato presso i cosiddetti Ecopoint. Lo sconto potrà poi essere materialmente usato presso uno dei 21 negozi aderenti all’iniziativa.

Altri comportamenti premiati saranno la partecipazione al pedibus e a gruppi di volontariato che si occupano della cura del verde urbano. E’ previsto un accredito di punti anche per chi utilizza pannolini lavabili. Le informazioni sul progetto: modalità di accumulo punti, elenco negozi aderenti, Ecopoint dove ritirare i buoni sconto, sono comunque disponibili visitando la pagina dedicata a Mogliano Veneto del sito https://www.ecopunti.it/ , telefonando all’Ufficio Ambiente del Comune, o scaricando l’App "Ecopunti".